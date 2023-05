Litvínovská radnice připouští možnost zkrácení tramvajové trati ve městě o 1,5 kilometru. Ve hře je zánik kolejí mezi poliklinikou a Citadelou. Redaktor Deníku se ptal lidí, co tomu říkají.

Tramvajový úsek Poliklinika - Citadela v Litvínově. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Dvaatřicetiletý Pavel z Litvínova bude kupovat do dětského pokoje rolety proti hluku. Chce, aby jeho dcerku nebudily tramvaje. Rodina totiž bydlí vedle kolejí na Osadě. Před konečnou u Citadely stojí některé domy jen pár metrů od trati.

„Tady jsou tramvaje fakt hodně slyšet. Večer, když malou uspáváme, tak kolikrát kvůli nim nemůže usnout. Ale nejhorší je to brzo ráno, kdy začínají jezdit,“ sdělil tatínek.

V sousedním domě jsou podle něj cítit i vibrace. Klid byl jen poslední dva roky, kdy tramvaje z celého Litvínova zmizely kvůli rekonstrukci trati za městem. Teď jsou ale zase zpátky v ulicích a Pavel po setmění uklidňuje dcerku, aby se podivného kvílení venku nebála. Uvítal by, kdyby k Citadele tramvaje vůbec nezajížděli. „To by bylo úplně super,“ dodal.

Centrum Mostu je poklad ležící ladem

Není sám, kdo přemýšlí o smyslu kolejové trati, bez které si dosud málokdo dokázal Litvínov představit. Po dvouleté výluce, kdy cestující v MHD vozily autobusy, je budoucnost tramvajové dopravy novým tématem. A v jádru v něm nejde o hluk, ale o peníze. Toto téma otevřela radnice, která chystá modernizaci městské kolejové trati, a zároveň nevylučuje její zkrácení o zhruba 1,5 kilometru.

Jedná se o úsek mezi poliklinikou a Citadelou, který v budoucnu možná zanikne. O této variantě ale ještě nikdo nerozhodl. „Je to ve fázi úvah,“ upozornil místostarosta Karel Rosenbaum (ANO). Vše se má v příštích letech důkladně posoudit. Co k těmto úvahám radnici vede?

Faktem je, že místní samospráva před časem začala připravovat rekonstrukci staré městské trati, což si vyžádá stovky milionů korun.

Původní záměr opřený o studii a o možnost čerpání evropských dotací počítal s modernizací celého kolejového koridoru od nádraží až do konečné u Citadely. Po vyhodnocení rizik radnice plán rozdělila na dvě etapy. V té první se má do roku 2027 vylepšit trať mezi nádražím a otočkou u polikliniky. Tento jednodušší úsek lze podle radnice zvládnout v dotačním termínu, druhá etapa by se nestihla kvůli složitým majetkoprávním vztahům a dalším souvislostem. K nim patří i plán rozšířit u trati mezi poliklinikou a Osadou bytovou zástavbu.

Most je opět jako Hollywood. Stává se kulisou pro nové sci-fi. Natáčení se blíží

A pak je tu otázka, zda si bude město moci rekonstrukci zbylého úseku dovolit, pokud po roce 2027 nebude tolik dotací do veřejné dopravy. Proto chce město prověřit i další možnost – zda obsluhovat ulici Žižkova a Osadu tramvají, nebo najít jiné řešení zajištění MHD.

Reportér Deníku prošel trať od Citadely k poliklinice a oslovil dvacítku lidí, kteří u trati bydlí. Zhruba polovině z nich by případné rušení trati vadilo, ostatním ne.

„Podle mě je to šílená hloupost, aby tramvaje nekončily u Citadely, kam jezdí odjakživa. Co dobře slouží, nemá se rušit,“ řekla 66letá Věra, která tramvaj používá třikrát týdně k cestě do města. Podle ní je to nejlepší spojení. „Když tramvaj skončí Na Východě, jak se budu dostávat na Osadu, kde bydlím?“ dodala. Nevěří, že radnice najde za tramvaje lepší náhradu.

Ožije střed Mostu? Central posílil, radnice má chuť na Prior. Repre je o nervy

„Je to blbost. S tramvají je od Citadely nejlepší spojení do Mostu, protože nastoupíte do čtyřky a nemusí nikde přestupovat,“ uvedla 67letá Dana. Podle ní by omezení tramvajové dopravy dolehlo hlavně na seniory. „Určitě by mi to vadilo. Tady na Osadě bydlí především starší lidi, pro které je tramvaj daleko pohodlnější než autobus,“ sdělil 90letý Jan. „Mně se to tedy vůbec nelíbí. Zkrátit tramvajovou trať je nesmysl. Když během výluky jezdily autobusy, tak ve špičce zhoustla automobilová doprava a propustnost ulic se snížila. To přece není dobré,“ řekl další senior cestující tramvají.

Podle 70letého Jiřího je řada lidí žijících u trati nešťastná, protože se jim chvějí baráky. „Kdyby sem tramvaje přestaly jezdit, vůbec by mi to nevadilo, protože bydlím u trati a je to strašný hukot. Tady nemůžete mít otevřená okna. Úplně mi to duní a kolikrát si musím ucpat uši. Tramvaje slyším i v lese, když jdu na houby,“ svěřil se starousedlík, který bydlí u konečné. „Možná mi bude chybět to pohodlí při cestování tramvají, ale klid je přednější,“ dodal.

Víte, kde je v Mostě Vídrholec nebo v Litvínově Europark? Místní názvy se mění

„Jezdím autem, takže bez tramvaje se obejdu. Ještě jsem také relativně mladá a zdravá, takže když něco potřebuji na poliklinice nebo ve městě, chodím pěšky, protože z lidí v tramvaji jsem hotová,“ uvedla Litvínovanka ve středním věku bydlící na Osadě. Připustila, že až bude stará a nebude moci řídit, MHD pro ni bude důležité. „Ale hlavně ať z konečné na Osadě proboha nedělají parkoviště,“ doplnila.

„Já bych to bez tramvají přežila. K Citadele jezdí z města zároveň autobus, takže tramvaj by tu být nemusela. Měli bychom se trošku uskromnit,“ řekla 72letá Lída, která má okno ložnice naproti trati a s hlukem se smířila.

Litvínovské zastupitelstvo schválilo ve čtvrtek 25. května koncepci veřejné dopravy, která obsahuje řadu opatření ke zlepšení MHD a byla politiky pochválena. Koncepce vznikala delší dobu a novou možnost zkrácení tramvajové trati neobsahuje, a naopak tento druh dopravy preferuje. „Tramvajový provoz je nesporně výhodnější, je méně zatěžující pro životní prostředí a má i v souvislosti s dotačními tituly zářnou budoucnost,“ řekl před hlasováním o důležitém dokumentu opoziční zastupitel Daniel Urik (Litvínov DO TOHO!). Úvaha vedení města o případném omezení tramvají podle něj koncepci dopravy zpochybnila.

V Mostě místo školy vzniklo velké parkoviště. Řidiči platí měsíčně 650 korun

„Koncepce nevylučuje jiné varianty,“ namítla starostka Kamila Bláhová (ANO). Město se podle ní potřebuje připravit na možnost, že dotace na celou modernizaci trati nebudou, a bere v potaz i vlastnické překážky v dotčeném území. „Musíme posoudit všechny varianty, abychom byli připraveni, až ta situace nastane. Na tom není nic špatného,“ dodala starostka.

V úseku Poliklinika – Citadela je nejvíc problematická lokalita kolem ulice Žižkova, kde jsou areály údržby silnic a technických služeb. Do budoucna se tam mají stavět nové byty a jednání o podobě celého území potrvají zřejmě ještě pár let. Stále tedy není jisté, kudy by tam tramvaj vedla. Proto se rekonstrukce celé trati rozdělila na dvě etapy a na druhou se zatím projektová dokumentace dělat nebude. Než se vše vyřeší, tramvaje budou stále jezdit po staré trati až k Citadele.