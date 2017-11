Žralok zůstane v depu. Z Ústí na horskou trať asi nevyjede

Teplicko - Výluka na Moldavské dráze se kvůli nestabilnímu podloží protáhne.

Sesuv na Moldavské dráze asi stopne i turistické jízdy z Ústí na hřebeny hor takzvaným Žralokem. A to z jednoho prostého důvodu. Stát totiž nestihne opravu poničených kolejí v listopadovém termínu, jak původně plánoval.

TVAR MOŘSKÉHO PREDÁTORA

Kvůli výluce tak pravděpodobně Ústecký kraj neobjedná u Český drah (ČD) jízdy soupravy RegioShark, která svým tvarem připomíná mořského predátora.

Motoráky měly jezdit podle nového grafikonu od prosince vždy o víkendu. Jízdní řád včetně nového přímého víkendového vlaku z Ústí na Moldavu už přitom kraj schválil. Stejně jako ČD, tak Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) jako správce infrastruktury.

„Vzhledem k tomu, že se na trati prodlouží výluka, tak náš zájem zpřístupnit hřebenové partie selhává. Výluková opatření včetně osudu plánovaného „žraloka“ budeme projednávat v první polovině listopadu,“ řekla Markéta Flochová z tiskového oddělení Ústeckého kraje.

Sesuv půdy pohnul kolejemi mezi Mikulovem a Moldavou letos v březnu. „Během prací jsme zjistili, že podloží v délce zhruba stovky metrů je velmi nestabilní,“ sdělil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Dělníci při opravě narazili na zeminu v náspu, která je zvětralá víc, než se předpokládalo. Vyžádá si to navýšení množství betonové směsi na kotvení. Práce se kvůli tomu protáhnou až do příštího roku. Motoráček by se do problematického úseku měl vrátit zhruba za rok.

Z komplikací na stavbě nemají radost na Moldavě. „Pokud bude hodně sněhu, tak si nedokážu představit, jak budeme řešit nápor aut s běžkaři. Udržovat větší parkovací plochy je nad naše síly. Vlak byl v tomto výhodný, protože pobral hodně lidí i se sportovním náčiním,“ sdělila moldavská místostarostka Eva Kardová.

BUSEM DO SASKA

Co by naopak neměl sesuv zabrzdit, je plánované autobusové propojení Moldavy s německým Holzhau. Autobusy by nahradily asi pět kilometrů chybějících kolejí. Ty si po válce odvezla ruská armáda.

„O zřízení kyvadlové dopravy mezi Moldavou a Holzhau o víkendech, svátcích a u příležitosti oslav konaných podél dráhy se stále jedná. Pokud bude vůle všech zainteresovaných, tak by autobusy mohly vyjet příští léto,“ věří Kardová.

Kdo chce momentálně vyrazit na výlet na hřebeny Krušných hor, může využít čtyř párů vlaků. Pozor si musí dát na výluku v úseku Dubí Moldava způsobenou sesuvem trati.

Místo motoráčků jezdí teď z Oseka na Moldavu autobusy. Vlakem a náhradní autobusovou dopravou se dostanou výletníci na Moldavu o svátcích, prázdninách a víkendech. Pravidelná železniční doprava do hor skončila na podzim v roce 2011.