Zneklidňuje nás nástup pana Okamury a Pirátů, říká poslankyně Aulická z Mostu

Most /ROZHOVOR/ - Hana Aulická Jírovcová z KSČM byla krajským lídrem a jako jediná z Mostecka obhájila post poslankyně. "Vše ovlivní složení nové vlády," řekla v rozhovoru, ve kterém se zamýšlí i nad rostoucí oblibou konkurentů.

Hana Aulická Jírovcová sledovala v sobotu průběh voleb v sídle mostecké KSČM v paneláku "hokejka".Foto: DENÍK/Martin Vokurka

Co říkáte výsledkům voleb?

Pro KSČM je to samozřejmě velké zklamání. Tak značný propad jsme opravdu nečekali. Povede to k zamyšlení a vyvození důsledků. Volby ukázaly, že musíme změnit propagaci a být více vidět.

Co vás ještě překvapilo?

Že šli volit mladí lidé. Jenže dali hlas jiným. Proto mají SPD a Piráti tolik procent. Mám z toho ale obavu. Českou republiku možná nečeká dobrá budoucnost. Jednoduchá hesla a slibovaná jednoduchá řešení mladé lidi ovlivnily. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak přemýšlejí, jak vidí další vývoj naší země a proč už nechtějí poslouchat politiky z tradičních stran a jejich důležitá témata.

Takže vy to neberete jako pozitivní oživení politiky?

Vidím to spíše jako velký problém pro budoucnost. Mladí sice řekli svůj názor, ale zároveň svým způsobem sdělili, že nás mají plné zuby a že chtějí změnu. Jenže radikální SPD i Piráti jsou v protikladu a podle jejich předvolebních prohlášení a propagace si nemyslím, že by přinášely řešení prospěšná pro Českou republiku.

Z tradičních stran skončila KSČM druhá? Ani to nepovažujete za úspěch?

Tento úhel pohledu teď není podstatný. Propad je velký průšvih a sebereflexe musí nastat brzy.

Ale na Mostecku skončila KSČM třetí s téměř jedenácti procenty.



V regionu máme stabilní postavení. Co nás však zneklidňuje, je nástup pana Okamury a jeho SPD. Řešení, která přináší, nejsou dobrá a promyšlená.

Jak si vysvětlujete propad ČSSD?

Během nedávné vládní krize jsem předpokládala, že ČSSD si pohorší. Čím více osočovala ANO, především pana Babiše, tím víc stoupala jeho obliba u veřejnosti. Myslím si, že poslední kapkou, kdy se volič rozhodl, že nebude volit ČSSD, byla schůze sněmovny na téma lithium. Pan premiér doslova utekl a nikdo z ČSSD nebyl schopen dobře argumentovat.

Překvapující bylo vítězství KSČM v Chánově. Jak se to mohlo stát?

Máme tam základní organizaci. Podařilo se nám ji založit před několika lety. Dělá tam běžnou politickou práci.

Mostecko má teď dva poslance místo čtyř. Co z toho pro vás vyplývá?

Máme teď horší výchozí pozici. Přesto budu dělat vše, co bude v mých silách, abych našemu regionu co nejvíce pomohla. Jedná se například o potřebné reformy v sociální oblasti, zdravotnictví a školství. To ale nelze udělat bez širší politické shody. Vše ovlivní složení nové vlády.

Jak podle vás bude vláda vypadat?

To vám teď opravdu nedokážu říct. Pan Babiš je na koni a bude si vybírat.

Chcete, aby KSČM byla ve vládě?

Pro nás je priorita, abychom mohli prosazovat náš program. Pokud by KSČM ve vládě byla, mohli bychom prosazovat změny, které jsou už dlouho potřeba. Na druhou stranu je nelze prosazovat s někým, kdo o ně nestojí.

Kdyby vám nabídli post ministryně práce a sociálních věcí, vzala byste ho?

To by nezáleželo jen na mě. Otázkou je, zda by mě strana doporučila a zda by byla koaliční shoda.

Vzala byste to?

Pravda je, že když se dostanete do parlamentu, vládní funkci nemůžete vyloučit. Já teď o tom ale opravdu neuvažuji.

Blíží se volba prezidenta, už víte, komu dáte hlas?

V KSČM jsme se dohodli, že budeme podporovat Miloše Zemana a zatím se na tom nic nezměnilo.

Chystáte se už na komunální volby, které budou za rok?

V únoru budou krajské konference a začne příprava kandidátek. Komunální volby tedy ještě nejsou na pořadu dne.

Dopadnou komunálky podobně jako sněmovní volby, tedy nástup Okamurovců či Pirátů do radnic, nebo uspějí tradiční strany a místní seskupení?

Jsou velmi podobné krajské a parlamentní volby, ale v komunálních se ve městech jako Most projevují spíše místní nálady a osobnosti. Samozřejmě, že pan Okamura či Piráti budou mít tendenci sestavit místní kandidátky. Teď rozhodlo mládí a je otázka, zda rozhodne i za rok. Může se stát cokoliv a nelze vyloučit, že tradiční strany vytlačí i při komunálních volbách.