Na lounský případ upozornil jako první server TN.cz. Učitelka Obchodní akademie a Střední odborné školy generála Františka Fajtla v Lounech slíbila každému žákovi, který se nechá očkovat proti covidu, že dostane jedničku z předmětu veřejná správa. Zástupce ředitelky školy Václav Jukl tvrdí, že vedení o tom netušilo a že jde o soukromou iniciativu učitelky. Nejdůležitější podle něj je známky odůvodnit, potom by pedagožce vedení v ničem nebránilo.

„Pokud bude umět zdůvodnit nějakým způsobem známku, tak v podstatě ano, má zdůvodněnou klasifikaci. Zatím nelze říct, že je to v rozporu nebo není v rozporu s klasifikačním řádem. Podle toho, jak se daná situace potom vyvine, bude (učitelka – pozn. red.) předkládat nějakou klasifikaci,“ řekl TN.cz Jukl.

Podle ředitele Střední zemědělské školy v Děčíně – Libverdě Libora Kunteho je potřeba žáky a studenty k vakcinaci motivovat. Udělení známky za to, že se nechají očkovat, ale považuje za nestandardní.

„Jediná šance je s žáky diskutovat a racionální metodou je přesvědčit o pozitivním významu očkování,“ prohlásil Kunte. Podle jeho názoru se nabízí možnosti k takové diskuzi během hodin základů společenských věd nebo během třídnických hodin. „Určitě bude také dobrá návštěva odborníka z hygienické stanice nebo nemocnice,“ dodal ředitel děčínské zemědělky.

Běžný postup to není ani podle ředitele Střední školy řemesel a služeb v Děčíně. „Není to profesionální, nebude to mít ani oporu ve školním řádu. Kolegyně asi není dětem schopna vysvětlit přínos očkování. Ale to není v tomto státě jediná,“ reagoval ředitel děčínské školy Tomáš Daněk.

O motivaci žáků k očkování neuvažují podle ředitelky Pavly Matějkové ani na Střední škole pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích. „Takový postup se mi nelíbí. Nebudeme děti motivovat k očkování, protože si myslím, že je to věc každého člověka. Mohu jim to jen doporučit, rozhodně je nebudu motivovat známkami nebo jinými výhodami,“ uvedla Matějková. Podle jejího názoru by odborníci měli lidem vysvětlit, že je očkování proti covidu smysluplné. „Já sama jim mohu jít příkladem, ale kupovat si někoho, to se mi opravdu nelíbí,“ doplnila ředitelka litoměřické střední školy.

Očkování bude u žáků a studentů hrát velkou roli především na začátku školního roku. Podle nyní platných pravidel totiž nebudou muset společně s těmi, kteří covidem v předchozích 180 dnech onemocněli, absolvovat tři kola testování. Po proběhnutí těchto tří testovacích dnů ministerstvo zdravotnictví vyhodnotí výsledky. V případě, že screening ukáže méně než 25 pozitivních případů na 100 000 obyvatel za 7 dnů, testovací akce se ukončí. V opačném případě bude testování rozšířeno do konce září a proběhne další kolo testování, opět ve třech dnech. Očkovat se v ČR mohou zatím děti od 12 let, a to pouze vakcínou Comirnaty od firem Pfizer/BioNtech. Od 16 let nemusejí mít souhlas rodičů.