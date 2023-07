Kopečkovou nebo točenou zmrzlinu v kornoutku si lze v Mostě a jeho okolí koupit v létě na různých místech. Kvalita je různá, ale kdo si chce dopřát značkovou přímo od místního výrobce, chodí do podniku Deli by Lagarto na třídě Budovatelů v centru Mostu. Tam nabízejí zmrzlinu z vlastní mostecké řemeslné výrobny Lagarto Cake Factory. Kromě dezertů od roku 2015 vyrobili a prodali desítky tun zmrzliny, což jsou stovky tisíc porcí.

„Pro mě je zmrzlina spíš takový relax. Já si u ní vyčistím hlavu, protože je to něco jiného než dělat dorty,“ řekla Deníku cukrářka z Deli Dominika Tesařová, kterou baví i zdobení zmrzlinových van. Zajímavé je, že původně studovala ekologii, ale během vysoké šla do mostecké výrobny na brigádu a u cukrařiny zůstala.

Pro Deli je zmrzlina doplňkovým byznysem, něco jako hobby. Podnik v létě nabízí kolem dvanácti druhů zmrzliny, v zimě o něco méně. Vždy se jedná o dva základní typy - smetanové a ovocné. K nejoblíbenějším patří vanilka, čokoláda, slaný karamel a jahoda. Kopeček stojí 40 korun, točená malá (cca 150 g) 50 korun a velká (cca 200 g) 70 korun. „Jsou to poctivé zmrzky,“ řekl majitel Deli Jan Hawelka. „U nás je pistáciová opravdu z pistácií a jahodová je opravdu z jahod. Proto nemáme ani ovocné smetanové zmrzliny, protože chceme co největší podíl ovoce,“ dodal.

I když výroba zmrzliny patří v cukrařině k nejjednodušším a zkušení cukráři ji považují za odpočinkovou, výsledný produkt vypiplaný bez náhražek patří v Deli do segmentu relativně luxusního zboží. Zmrzliny ze smetany mají intenzivní chuť zvýrazněnou o přísady podle jednotlivých druhů. Přidává se třeba belgická čokoláda nebo pasta z rozemletých oříšků. Oproti tomu sorbety nesmí obsahovat mléčné produkty ani tuky. Tam je základ ovoce, voda a směs tří základních cukrů – dextróza, sacharóza a glukóza. Každý má ve zmrzlině svou funkci, například dextróza (hroznový cukr) dělá zmrzlinu krémovější a zabraňuje zamrzání, takže porce se dá snadno nabírat i při velmi nízké teplotě. V Deli používají obvykle takzvané padesátky sorbety, což je minimálně 50 procent ovoce (čerstvé, mražené nebo ve formě pyré), a zbytek je voda a cukr. Jahodový sorbet je osmdesátka, což znamená, že ovoce tvoří 80 procent produktu.

V Deli začali se zmrzlinou před osmi lety a dosud k ní přistupují jako nadšenci, co oživují rutinní byznys. Odmítli kupovat prášek a míchat ho s vodou a bez váhání zvolili řemeslnou výrobu. Zmrzlinu díky tomu dělají každý týden čerstvou podle principu just-in-time, který vychází z aktuální potřeby a efektivně propojuje výrobu, logistiku a prodej. „Neděláme tolik druhů, ale každý je za ta léta nějakým způsobem vyladěný a vyprofilovaný. Už jsme si s tím vyhráli a vybrali ty nejprodávanější druhy. Nejsme ti, co dělají exotické výstřelky, na ně se neorientujeme,“ řekl Hawelka.

I proto v pobočce Deli u jezera Most lidé najdou jen omezený výběr točené zmrzliny. Podnik zkoušel také malinový sorbet nebo pistácii, ale lidi nakonec u jezera stejně upřednostnili jiné, tradičnější druhy - vanilku, jahodu a čokoládu.

Cukrářka Dominika Tesařová a Jan Hawelka přesto občas experimentují, aby vyzkoušeli jiné receptury, rady či sezónní chutě. Snažili se například udělat zmrzlinu chutnající jako svařák z vánočního trhu. Novinku představili na aperolové párty, ale výrobu nerozjeli. Zmrzlina si totiž neudržela žádanou konzistenci a přidaný alkohol příliš komplikoval výrobní proces.

Deli je součástí regionální kavárenské sítě Lagarto. „Byl to takový dětský sen,“ svěřil se zakladatel podniku Jan Hawelka z Mostu, který vystudoval ČVUT, ale pak začal budovat první kavárnu, v níž vyžadoval vysokou úroveň zákaznického servisu. V posledních letech firma posiluje cukrařinu, protože na severozápadě Čech je těžké obstát s nabídkou jen pro kávomilce. A zmrzlina je součástí tohoto trendu.

Kde si dát dobrou zmrzlinu v Mostě? Tipy od reportéra Martina Vokurky



Kiosek na hradě Hněvín

Kolik stojí: jedna porce (2 kopečky) 55 korun

Proč ji doporučujeme: Je rukodělná. V den ochutnávky měli vanilkovou, jahodovou a sušenkovou. Jemná chuť, nepřeslazená. Ve vanilkové byl znát vanilkový lusk. Kornoutek velmi křehký, což potěší. Navíc příjemné posezení s vyhlídkou z nádvoří hradu.



Kavárna v Duchu, u děkanského kostela

Kolik stojí: kopeček 35 korun

Proč ji doporučujeme: Mají pestrý výběr, včetně sorbetu, jogurtové a modré tutti – frutti, kterou jistě ocení děti. Ochutnaná čokoládová měla plnou chuť. Příjemná obsluha a ojedinělé prostředí pro labužníky – baroko a gotika.



Bubble Tea Max, zmrzlinový stánek u Rozkvětu

Kolik stojí: točená velká 40 korun, malá 35 korun

Proč ji doporučujeme: Tohle je osvědčená česká klasika z Opočna. Prostě lidovka. „Velká, krásná, dobrá, levná,“ shrnul přednosti zmrzliny prodejce Viktor Krejza, držitel titulu Mistr zmrzlinář, udělený firmou Bohemilk. Míchaná vanilka a čokoláda za vedra nezklame. Chodí na ni dost lidí.



Cukrárna Amádo, ulice SNP pod nemocnicí

Kolik stojí: kopeček 27 korun

Proč ji doporučujeme: Cukrárna s dlouholetou tradicí a vlastní výrobnou. Zmrzlina podle italských postupů. Ochutnanou čokoládovou zpestřoval kokos, kefírová měla noblesní nakyslý nádech. Hezké čisté prostředí, příjemná cena.



Deli by Lagarto, třída Budovatelů, naproti magistrátu

Kolik stojí: kopeček 40 korun

Proč ji doporučujeme: Tohle je návykový luxus v kornoutku. Chuť tající pravé čokolády a slaného karamelu vás vystřelí na Měsíc. Hustá, krémová, lahodná, sytá. Za vedra nahradí dva kopečky lehký oběd. Objevná je i lehčí kombinace rakytník – mandarinka.



Lagarto Encore, jezero Most

Kolik stojí: točená velká 70 korun

Proč ji doporučujeme: Obrovská chutná porce, pod kterou vám těžkne ruka. Trvá celou věčnost, než všechno slížete. Když vám tenhle ohňostroj ze smetany spadne na zem, tak to fakt zamrzí.