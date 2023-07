Bez mediálních kauz, politických zásahů, žalob či trestních oznámení se v posledních letech obešel málokterý konkurz na ředitele muzeí a galerií pod palcem ústeckého hejtmanství. Oproti tomu, jak to dříve vypadalo v případech lounské a litoměřické galerie i teplického a chomutovského muzea, je kontext právě probíhajícího výběrového řízení na šéfa mosteckého Oblastního muzea a galerie překvapivě klidný.

CO SI DÁLE V ČLÁNKU PŘEČTETE:

* podrobnosti o výběrovém řízení

* jakým výzvám bude čelit nový ředitel

* jak to celé komentuje Michal Soukup

Michal Soukup.Zdroj: Deník/Edvard D. BenešDosavadní ředitel Michal Soukup se na post rozhodl sám rezignovat a instituci předává bez zjevných problémů. A ještě něco je jinak: oproti dřívějšímu minimu kvalifikovaných přihlášek se do aktuálního konkurzu přihlásilo dost zájemců.

Výběrové řízení běží

Na ústecký krajský úřad doputovalo do konce června osm obálek s životopisy. Ty si nyní komisaři prostudují a nejlepší adepty pozvou k pohovoru.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín

Do posledních výběrek na vedoucí posty v podobných krajských zařízeních se moc lidí nehlásilo. A někteří šli do konkurzů opakovaně i přes minulé neúspěchy. Proto je s relativně vysokým počtem přihlášených spokojený Jiří Řehák, náměstek hejtmana, který má kulturu na starosti. „Doufám, že to je trend,“ řekl.

Bude to výzva

Podle něj nebude v konkurzu problém najít kvalifikovaného a schopného uchazeče. Šéfovské křeslo ale nebude zadarmo, a nový ředitel bude čelit dvěma velkým výzvám.