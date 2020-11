Saská vláda v pondělí 16. listopadu večer zpřísnila pravidla pro vstup do země. Doposud byly možné vzájemné návštěvy bez karantény tehdy, pokud nepřesáhly 24 hodin. Od úterý 17. listopadu to bude podle saského ministerstva zdravotnictví nanejvýš dvanáct hodin.

Kontroly na hranicích v Rumburku. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

Stejně tak se mění povolené důvody cesty, do pondělí bylo možné vyjet do Saska za nákupy nebo na výlety. To po změně pravidel již možné není.