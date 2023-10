Z nefunkčního kulturního domu Repre, který čeká na přestavbu, vycházejí do mrazivého zamlženého rána desítky pražských studentů. Exkurzi vede profesor Rostislav Švácha z Ústavu pro dějiny umění FF UK. Přední český odborník na architekturu dvacátého století se tváří spokojeně. „Z vnitřního prostoru mám velice dobrý dojem. Byli jsme jen ve dvoraně, a to je podle mě úžasný prostor,“ zhodnotí návštěvu Repre. Z chystané rekonstrukce, která má vnitřek ikonické budovy výrazně změnit, šťastný není. A stejně kritický je i k okolí Repre. V této části centra města vidí velké chyby. „Nepůsobí to jako městský prostor. Mělo by se s tím něco udělat,“ dodá Švácha.

Centrum Mostu je v Evropě ojedinělé. Vzniklo jako celek na zelené louce před půl stoletím, kdy mělo nové město postupně pojmout až 100 tisíc obyvatel. Jenže to se nestalo a chátrající střed města s velkými budovami a rozlehlými veřejnými prostranstvími zeje většinu dní prázdnotou. Na to, že jádro Mostu nefunguje a nevyužívané předimenzované plochy postrádají smysl, upozorňují řadu let mnozí odborníci. Například architektka Helena Kubínová už ve své diplomové práci na téma centrum Mostu upozornila na možná řešení a začala tímto citátem: Aby mohl organismus žít, aby se v něm rozproudila krev, musí jeho srdce začít tepat.

Nyní se k ochabujícímu srdci blíží posilující injekce. Skupina odborníků přesvědčila městskou samosprávu, aby schválila záměr revitalizace centra. „V tuhle chvíli jsme úplně na začátku,“ sdělil architekt Jan Harciník, který jako externí poradce pro urbanismus prezentoval s radničním odborem rozvoje a dotací záměr na říjnové schůzi městské rady. Cílem je znovu uchopit centrum Mostu jako celek, zrevidovat s expertními týmy původní koncept a najít ideální revitalizační řešení formou soutěžního dialogu. Ten má do Mostu přilákat renomované architekty a urbanisty z ČR i zahraničí. Z dialogu, který prověří různé možnosti změn, vzejde mimo jiné regulační plán a design manuál.

Na uzavřeném tahu Mostem už pokládají asfalt, ještě to ale prý pár dnů potrvá

„Rozhodli jsme, že tou cestou půjdeme,“ řekl primátor Marek Hrvol. Zastupitelstvo by mělo v prosinci schválit návrh městského rozpočtu na rok 2024, který už se záměrem počítá. „Centrum chceme řešit koncepčně. Chceme si říct, co potřebuje a jaký bude jeho budoucí vývoj. Budeme se do toho snažit zapojit firmy, které v centru působí, a veřejnost,“ dodal primátor.

Řešit se bude komplexně území ohraničené na severu výškovou budovou SHD-Komes, na jihu ulicí Jaroslava Průchy, na západě třídou Budovatelů a na východě ulicí Jiřího z Poděbrad, která vede podél parku Šibeník. Lokalitu tvoří tři náměstí, divadlo, Repre, úřední a komerční budovy, parkoviště, rozlehlé vydlážděné plochy a velká travnatá prostranství, jenž připomínají spíše periferie měst než jejich centra. Kdyby se vše najednou opravilo, stálo by to odhadem 2,5 miliardy korun.

Podle Harciníka je aktuální záměr klíčový pro postupný a finančně reálný rozvoj centra. Součástí soutěžního dialogu má být multioborová mezinárodní konference, která se plánuje na rok 2024. Následovat by měly další workshopy a jednání s partnery, kteří by s plánováním pomohli. V tuhle chvíli totiž nikdo neumí zodpovědně říct, jestli se má v centru stavět například další budova. Konference má posuzovat centrum zeširoka, v historických i socioekonomických souvislostech. Týmy zřejmě zohlední i jezero Most či ústup od těžby uhlí v okolí a hospodářskou transformaci regionu.

V Mostě budou opravovat tramvajové přejezdy. Víme kde, a jak to bude s dopravou

„Most je unikátní město. Ve světě by se dalo srovnat asi jen s Brasílií. A proto potřebujeme, aby Most řešili přední odborníci. Nejen naši, ale možná i ti evropští. Tak zajímavé téma by je mohlo zaujmout. Vkládám do toho veliké naděje,“ svěřil se Harciník.

Výstupem ze soutěžního dialogu nebude projekt, ale návrh budoucí podoby centra Mostu s vizualizacemi a strategií, jak plán realizovat v horizontu deseti, dvaceti či více let. Design manuál obsáhne například doporučené typy povrchů či prvků do veřejného prostoru, které se budou používat pro dílčí projekty a investiční akce. Tento postup zabrání i flekování cest při běžných opravách. Zamýšlený regulační plán stanoví základní transparentní podmínky pro úpravy centra, aby budoucí potenciální investoři věděli, co si mohou dovolit s budovami či pozemky. Regulace, která naváže na územní plán a zpřesní ho, může stanovit třeba maximální možnou výšku pro nové budovy či určit hranice chodníků.

Záměr je první svého druhu v novodobých dějinách Mostu. Složitý proces vyvolá řadu otázek a dilemat. Neuralgickým bodem je právě Repre, jehož rekonstrukci s pomocí dotací tlačí radnice vpřed navzdory kritice řady expertů a části veřejnosti. Nyní běží už třetí výběrové řízení na zhotovitele stavby.