Patnáct let pečovali na krušnohorském zámku Jezeří o keře rododendronů. Jejich květy dělaly lidem radost každý rok a byly chloubou vypiplané novodobé zámecké zahrady. Hýčkané dřeviny ale nečekaně zmizely a nejspíš shnijí někde na skládce. Někdo totiž rozstříhal pletivo zahrady, vyrval z půdy čtyři vzrostlé rododendrony a zmizel s nimi neznámo kde. Personál barokního zámku označil tento podivný čin za drzou a neodpustitelnou hloupost, protože vykopané kvetoucí keře s největší pravděpodobností uhynou. „Pro nás je to i morální škoda,“ sdělila kastelánka Hana Krejčová. Zachraňovaná kulturní památka stojí na lesní samotě nad uhelným velkolomem a je symbolem obnovy zplundrované krajiny.

Keř rododendronu má hodnotu několika tisíc korun, a proto je jeho odcizení lákavé. Jenže starší rostlina s nešetrně narušenými kořeny rychle usychá. Milovníky rostlin barbarství pobouřilo a následovala pomoc. Když zámek oznámil smutnou ztrátu na internetu, Zahradní centrum Loučná nabídlo Jezeří darem své keře. „Jsou to také rododendrony,“ řekl zahradník Ondřej Jirásek. „Štve mě, když nějaký blbec vyrýpne něco, o co se člověk tak dlouho stará,“ vysvětlil. Podle něj může být rostlina pro některé vášnivé pěstitele něco jako člen rodiny.

Také zahradní centrum má s krádežemi špatné zkušenosti. Před dvěma týdny někdo vyplenil část jednoho políčka. Podle zahradníka se to děje běžně i jinde. „Nedávno si paní z Oseka koupila kvetoucí rododendrony a taky jí je sebrali. Našla je někde v zahrádkářské kolonii,“ dodal Jirásek.

S problémem mizení rostlin ze záhonů se setkávají každý rok Technické služby města Mostu. „Letos už máme několik případů,“ uvedl ředitel Václav Zahradníček. Všemi obdivovaný mostecký záhon s cibulovinami na křižovatce u Luny si vyhlédla jedna starší žena a v neděli vyrazila s nožíkem na sklizeň tulipánů. V její náruči skončilo třicet květů. Tři dny po založení nového záhonu na Zahražanech někdo sebral tři trvalky a další sklízel na jaře vysazené cibule lilií v ulici SNP. Nyní mizí lilie i ze záhonů v ulici Josefa Skupy, které letos pokvetou třetím rokem.

Podle technických služeb jsou v případě letniček krádeže ze záhonů běžné, a to i ve středu města. Samozvaní zahrádkáři je berou pravidelně z květináčů u Centralu, z centrálního záhonu zvaného vlnovka, od pomníku v ulici SNP, z parku pod Deltou a z mís u Mariánského sloupu. Tato místa musela městská údržba dosazovat už týden po výsadbě. „Keře jsou také oblíbené, ale letos zatím žádný nechybí. Stromy nám dosud nikdo nepřemístil, ty spíše podléhají vandalismu,“ sdělila vedoucí provozu městské zeleně Irena Nevyhoštěná.

Statistiku krádeží rostlin v Ústeckém kraji nikdo nevede. Řadu drobných deliktů zahradníci ani neoznamují, ohlášené případy ale řeší policie. Například na Litoměřicku to bývají krádeže česneku a dalších plodin na polích v období sklizně. Občas lidé ohlásí odcizení thují. Nejde jen o malé škody. Loni v říjnu u Postoloprt neznámý pachatel ukradl z chmelnice přes 2 600 kusů sazenic chmele v hodnotě 90 tisíc korun.

Některé případy vyvolávají otázku, proč to lidé dělají. Koncem letošního dubna kdosi ze zahrady u rodinného domu v Košťanech vykopal a odcizil desetiletý javor v hodnotě pět tisíc korun. Další lapka ve stejném období v zahradní kolonii v Bystřanech vytrhl ze země deset zeravů a způsobil škodu řádech tisíců korun. Jiný neznámý pachatel v dubnu pronikl do zahrady domu v Rumburku. „Odcizil celkem devět sazenic okrasného keře Bobkovišeň. Celková škoda byla 1 300 korun,“ informoval krajský policejní mluvčí Daniel Vítek.

Botanická zahrada Teplice krádežím odolává, ale občas se najdou lidé, kteří trhají plody nebo semeníky. Zahrada se spoléhá na vzdělávání veřejnosti a na svá ochranná opatření. Má kamerový systém, umisťuje vzácné rostliny mimo dosah návštěvníků a v recepci a na pokladně kontroluje, zda-li si návštěvníci něco neodnášejí v taškách. „Pokud mají návštěvníci opravdový zájem, je vhodnější, když nás kontaktují a my jim třeba poradíme, kde by se to dalo sehnat, proč to není vhodné k pěstování v domácích podmínkách a podobně,“ sdělil ředitel botanické zahrady Petr Šíla. Lidem, kteří chtějí doma pěstovat něco vzácného, třeba tropické rostliny, doporučuje vyhledat specializovaný obchod.

Krádeže rostlin v Ústeckém kraji



V zahradním centru v Teplicích zloděj po rozstřižení rozpletl drátěný plot a odcizil čtyři vánoční stromky v květináči. Na místo činu se v následujících dnech ještě dvakrát vrátil a ukradl jednou dva stromky a podruhé tři jedle. Celkem způsobil škodu přes šest tisíc korun.



Neznámý pachatel překonal na Teplicku oplocení areálu zahradnictví, odkud odcizil přes 300 sazenic (macešky, petrklíče, sasanky, pryskyřník, bylinky), 30 pětikilových balení substrátu pro pokojové rostliny, konve a truhlíky. Škoda byla 10 tisíc korun.



Podezřelý muž z oplocené prodejní plochy květinářství v Rumburku odcizil několik kusů okrasných květin, které protáhl pod oplocením. Škoda byla necelých 500 korun.



U chalupy v Krušných horách na Mostecku někdo odřezal tři stromy peckovin. Na místě zůstaly jen pařezy a pár větví. Majitel škodu vyčíslil na patnáct tisíc korun.