Kradli, co jim přišlo pod ruku. Peníze, nářadí, výpočetní techniku, jízdní kola. Nadělali škodu téměř 200 tisíc korun. Už jsou ale ve vězení. V některých případech si ale počínali dost nešťastně.

Zámek a dveře poškozené zlodějem. Ilustrační foto. | Foto: Se souhlasem PČR

Mostečtí kriminalisté objasnili majetkovou trestnou činnost dvojice pachatelů. Prvním byl 19letý mladík z Chomutova, za parťáka měl 28letého Mostečana. Starší z dvojice se měl nejprve sám vloupat do čtyř vozidel na různých místech regionu. "Bral z nich vše, co viděl. V jednom případě ale pouze stačil rozbít sklo, protože se zalekl spuštěného alarmu," zmínil začátek série případů vloupání mluvčí policie Václav Krieger.

Mladší z dvojice lapků se pokusil vloupat do večerky. Zřejmě ale neměl dost zkušeností, protože se mu nepodařilo se dostat dovnitř. Podle kriminalistů za sebou po této výpravě zanechal pouze rozbité vstupní dveře. "K dalšímu vloupání si mladík pro změnu vybral garáž umístěnou na pozemku rodinného domu ve staré zástavbě. Odešel s taškou, ve které byla kompletní hokejová výstroj," přidal hned další případ Krieger.

Kradl v obchodě v Mostě, přitom měl být v té době ve vězeňské cele

Tím to ale zdaleka neskočilo. Podle policistů společně poškodili dvě zaparkovaná vozidla, ze kterých odnesli elektrické nářadí. Při jedné noční pochůzce si všimli pootevřeného okna u pivnice v centru města. Vlezli dovnitř a hospodu prohledali. Kapsy napakovali finanční hotovostí. Do podpaží vzali tablet a notebook. V jiné okrajové části Mostu měli ještě vniknout do garáže, a odvézt z ní tři jízdní kola.

"Společnými silami způsobili vloupačkami škodu přes 170 tisíc korun. V současné době jsou oba stíhaní ve vazební věznici, kam je poslal soud na základě podnětu policistů. Mladšímu hrozí v případě odsouzení až dvouletý pobyt za mřížemi. Tomu staršímu pak o rok delší, protože ten nemá oplétačky se zákonem poprvé a výkon trestu odnětí svobody si už vyzkoušel," konstatoval mluvčí policie Krieger. Obvinění jsou z krádeže vloupáním, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.