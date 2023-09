Mostečan připravil turistům z Frýdku Místku nepříjemné překvapení. 37letý zloděj neodolal pohledu na pootevřené okno jednoho z mosteckých hotelů.

Nápis na hotelu, ilustrační foto. | Foto: Reprofoto: Deník

Vyšplhal do více než dvoumetrové výšky a vlezl do pokoje, kde byli ubytovaní hosté. Zatím, co nic netušící návštěvníci hotelu spali, muž místnost prohledal. Pokoj pak zase stejnou cestou potichu opustil. Poškozená žena ovšem po ránu postrádala z nočního stolku mobilní telefon, peněženku s platební kartou, penězi a osobními doklady. Vše v hodnotě 6500 korun.

Získané stopy dovedly policisty k 37letému muži. Ten se ke všemu přiznal. "Odcizený telefon prý prodal za 400 korun, peníze utratil a zbytek věcí vyhodil.

Teplé bundy i květák za dvacet. První podzimní trh zaplnil centrum Mostu

Mostečan byl v minulosti za podobnou majetkovou trestnou činnost potrestán několika měsíčním odnětím svobody. Bude-li podezřelý uznán vinným i v tomto případě, za mříže se může vrátit až na tři roky.