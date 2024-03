Jak to vidí místní?

Jednaosmdesátiletá Věra přejde silnici v ulici Bělehradská a u plotu se na chvílí zastaví. Hledí do parku směrem k pódiu, za kterým dělník hrabe hlínu. „Koukala jsem, jestli tam někdo dělá, nebo ne,“ vysvětluje seniorka. Park se jí líbí. „Je tu vidět kus udělané práce. Budu sem určitě chodit, stopro. Mám to přes ulici,“ svěří se obyvatelka klidnějšího sídliště. Připouští však, že jí dělá starost sousední Stovka. Nechce zažít v parku žádný konflikt s lidmi ze sociálně vyloučené lokality. „Když přijde jeden, nebo dva, tak nic neudělají. Oni dělají bordel, když je jich parta. Budeme doufat, že se to nestane, protože park bude určitě hezký,“ říká Mostečanka. „Městská policie to má ošetřené, prý tu budou hlídky,“ dodá.

Most stále řeší objekt v Albrechtické ulici v Mostě, nechce tam ubytovnu

Starší muž, který ve stejné ulici sbírá fialky, potvrzuje, že blízkost Stovky je velké téma. „S těmi sousedy naproti to nebude asi nic dobrého. Park vypadá pěkně, ale nevím, co se z toho nakonec vyvine,“ konstatuje Mostečan, který se obává vandalství a hluku. Na park vidí z okna svého bytu. „Říkají, že to má být hlídané, tak uvidíme,“ poznamená senior, který chce do májového parku zajít na zkoušku, aby viděl situaci zblízka. Mladší žena, která bydlí ve vedlejším vchodě, má jasno. Podle ní park obsadí obyvatelé Stovky. „Nic jiného neočekávám, to je jistota. S dětmi tam nepůjdu,“ upozorňuje. Zvelebení parku uvítala, ale nedovede si představit, že hlídači a kamery stihnou všechno kontrolovat. Chuligáni budou podle ní rychlejší.

„Co očekávám od parku? Tuhle jsme se o tom bavili - bude tu bordel. Budou se tu shlukovat divný lidi. My, staří, z toho máme strach a náš dům je plný důchodců,“ líčí rozčileně řidič na parkovišti u paneláku v ulici Bělehradská. Podle něj by stačila lacinější oprava parku s obnovou chodníků a veřejného osvětlení. „Bydlím tady čtyřicet let a pamatuju si na to, jak byl park krásný. Tenkrát s ním problémy nebyly,“ dodává starousedlík.

A co na to lidi ve Stovce?

„Park se mi hrozně líbí. Budu tam chodit s pejskem, protože tady v tom bordelu s ním nemám kam jít,“ svěřuje se na dvoře jednoho z domů ve Stovce paní Zdeňka. „Mám ale obavu z toho, že se tam všichni navalí. A zase tam nebudu chodit,“ povzdechne si. Neopomene zmínit partičky, které vysedávají na zemi pod okny a prý plivou na dveře. Podle ní se i takové skupinky do parku přesunou. „Byla by to velká škoda, protože ten park určitě nebyl za korunu. Pamatuju, když byl ještě krásný, ale po čase se ničil a rozbíjel,“ vzpomíná seniorka.

Matka šesti dětí se před místní večerkou netají tím, že park přitahuje celou rodinu. „Budeme tam chodit a těšíme se, protože tady hřiště nejsou,“ říká žena a její dva synové ve školním věku souhlasně přikyvují. Matka, která bydlí ve Stovce deset let, předpokládá, že obyvatelé tohoto sídliště nebudou v parku narušovat veřejný pořádek. „Já si myslím, že lidi, co mají malé děti, by tam neměli dělat problémy, protože je to místo pro odpočinek a pro hraní,“ soudí. Její synové se nejvíc těší na sportování. „Mají rádi fotbal. Hrají ho na ulici, někdy i doma v pokoji, protože nemají hřiště,“ zopakuje.

OBRAZEM: Bleší trh v Mostě opět láká davy. Lidi kupují všechno možné

Absence dětských plácků je ve Stovce znát. Už tu nejsou ani prolézačky a lavičky. Mládež se proto často zdržuje na chodníku. „Hřiště tu bylo, ale všechno zrušili,“ tvrdí jeden ze tří starších kluků, kteří si na dlažbě přihrávají v trojúhelníku mičudu. I oni chtějí přejít na jaře do parku. „Já si myslím, že tam lidi budou chodit. Vypadá to dobře, kavárna je hezká a je tam místo na basketbal,“ řekl žák osmé třídy, který bydlí ve Stovce odmalička. Když si chce s kamarády pořádně začutat, chodí až k Tesku na „kulaťák“, což je hřiště bez rohů.

Teenageři vědí, že Stovka čelí kritice, ale podle nich nelze všechny neprávem odsuzovat. „Park bude hlídaný. Když tam někdo bude dělat bordel, tak ho vyhodí. Nás ale ne, protože my se tam budeme chovat slušně,“ ujišťuje jeden z žáků 3. ZŠ. Podle něj bude dozor v parku účinný. „Budou tam problémy, ale ne velké. Zvládne se to,“ odhaduje. Jeho kamarád naznačuje, že strach má velké oči. „Tohle je krásný město, jenom tady je špatná čtvrť,“ řekne.

Radnice chce zajistit bezpečnost a pořádek

Radnice chce zajistit bezpečnost a pořádek v rekonstruovaném parku Střed řadou opatření. Všechny přístupové cesty v parku jsou už pod dohledem dvaceti kamer se záznamem. Sledují i všechny objekty v parku, včetně uměleckých děl. Kamerový systém je sveden do nového analytického a dohledového střediska městské policie a zároveň do domku správců, kteří budou na bezpečnost a pořádek v parku dohlížet 24 hodin denně.

Umělá inteligence pomůže hlídat park v Mostě. Zdroj: Martin Vokurka Zajistit bezpečnost a pořádek v rekonstruovaném parku Střed u sportovní haly v Mostě je velké téma. Více ZDE.

Dozor má být po otevření parku velmi intenzivní se zapojením strážníků a stálých hlídek asistentů prevence kriminality, kteří mají služebnu v sousední sportovní hale. S dohledem má pomoci umělá inteligence, která upozorní operátora monitorovacího systému na předem stanovené situace, jako například detekce člověka, odložených předmětů či překročení stanovené čáry.

Software bude také umět spočítat počet návštěvníků parku. Jejich pobyt bude regulovat provozní řád, jehož zveřejnění se blíží. Provoz se má vyhodnocovat a podle výsledků analýz se mají přijímat další opatření.

Park nebude po otevření oplocený, protože dotovaný projekt tuto bariéru nezahrnoval. Primátor Marek Hrvol nedávno ale připustil možnost dodatečné stavby plotu, pokud si to během příštích let vyžádá bezpečnostní situace. „V tuto chvíli to oplotit nejde, ale do budoucna bych byl rád, aby tam plot byl. Nebylo by to nic špatného,“ řekl primátor s odvoláním na města s ohrazenými víceúčelovými areály.

Rekonstrukce parku Střed v Mostě začala v roce 2022. Je to největší městská investice do parků od vzniku nového Mostu. Obnovu parku podpořila 25 miliony korun Nadace Proměny Karla Komárka. Původní areál u třídy Budovatelů vznikal v letech 1971 až 1972 během bourání starého Mostu a výstavby nového města. Parku se tehdy říkalo Sadové náměstí, obsahoval tisíce keřů a stromů, kaskádové okrasné bazény, sochy, veřejné osvětlení a zázemí pro odpočinek. Areál, kolem kterého bydlí zhruba 14 tisíc lidí, v éře socialismu patřil k nejnavštěvovanějším místům, ale od 90. let po vypuštění vody z bazénků chátral, stal se terčem vandalů a přestal plnit svou původní funkci. Příprava na obnovu začala architektonickou soutěží a zapojením veřejnosti do plánování nové podoby parku. Vztah místních obyvatel k parku se posiloval společenskými akcemi či dotazníkovými průzkumy.

Tohle vám možná uniklo: Nová vodní plocha s vyhlídkovým molem má oživit Most. Koupaliště to ale nebude