V centru Mostu, kde zachmuření lidé v rouškách od března mlčky pospíchali z nákupů domů, opět zaznělo legrační „kvík!“. Pouliční mim Robert Lakatoš se vrátil. Živá socha s kloboukem a šibalskýma očima zdraví chodce pištěním, jako když společně zpívají prasátko a drozd. Umělec ve stříbrném obleku přinesl humor do ulic obtěžkaných starostmi. Jeho přítomnost věští lepší časy. V pondělí 25. května končí další koronavirové zákazy.

„Během těch tří měsíců jsem nemohl nic dělat. I když jsem se nenudil, těšil jsem se, až to skončí,“ řekl mim. Minulý týden měl na tváři ještě roušku nasprejovanou nastříbrno, aby ladila k převleku. Plánoval však, že ji sundá. Teď už není venku povinná, pokud se udržuje odstup.

Pouličního umělce, zvyklého přes dvacet let bavit lidi na chodníku a podávat jim ruku, odstup svazuje. Přesto je pro něj postupný návrat do normálu osvobozením. Kasička se mu plní mincemi. Ulic, kde přibývá chodců, si užívá. „Dělá mi radost bavit lidi. Je to má práce,“ dodal a znovu znehybněl.

Pro knihy s rouškou

Do kondice se kromě něj vrací i dosud hodně omezené veřejné služby. V pondělí se otevírají například půjčovny městských knihoven. Čtenáři si už mohou volně vybírat z regálů. Musí ale dodržet rozestupy nejméně dva metry, mít nasazenou roušku a použít dezinfekci. Některé místnosti litvínovské knihovny budou ještě zavřené kvůli dvoudenní karanténě knih ošetřených ozonem. „Tím zároveň chceme ujistit čtenáře, že děláme pro bezpečnost vše, co je v našich silách,“ sdělila ředitelka knihovny Marcela Güttnerová.

Na hosty čekají také vnitřky restaurací, kaváren a barů. Třeba mostecký Central do jídelní zóny instaloval bezoplachové dezinfekce rukou a přeskupil sezení podle nařízených rozestupů. Podobná hygienická opatření musejí od pondělí očekávat návštěvníci zprovozněného zámku Jezeří, přesunutého kostela a aquadromu v Mostě, kde ve stejnou dobu musí být nejvýše 300 lidí.

„Zakázanou atrakcí budou vodopády, divoká řeka, chrliče, parní kabiny nebo protiproudy,“ uvedla mluvčí radnice Klára Vydrová.

Hodně sledovaná bude situace v základních školách, kam ráno mohou nově přijít žáci 1. až 5. ročníků. Do litvínovských základních škol se má v pondělí vrátit necelá pětina žáků prvního stupně, kteří budou v kolektivech do 15 dětí. Dopoledne učitelům pomohli asistenti pedagoga a vychovatelé družin. Školní jídelny mají být v provozu.

Návštěvy klientů obnovily domovy pro seniory i Podkrušnohorská nemocnice následné péče, která pro kontakt s blízkými vyhradila dvě hodiny. Příchozím v roušce se měří teplota a musí podepsat prohlášení o bezinfekčnosti.

Na Mostecku se podařilo nouzový stav zvládnout bez výrazného nárůstu případů onemocnění Covid-19, a to i navzdory příjezdu zahraničních pracovníků do chemičky kvůli zarážce a investičním akcím. Podle Unipetrolu celkově dorazilo už přes 550 cizinců a odjelo jich zatím šest desítek, kterým práce skončila. Do konce minulého týdne se otestovalo přes 530 cizinců a výsledky byly negativní. Situací v chemičce se pravidelně zabýval krizový štáb Litvínova. Starostka Kamila Bláhová ocenila, že městu kromě jeho zaměstnanců pomáhala od půlky března také řada obyvatel. „To, že se nic mimořádného po dobu nouzového stavu v Litvínově nestalo, je i jejich zásluha,“ uvedla.

V okrese Most se od počátku pandemie nakazily čtyři desítky lidí. Většina se uzdravila.