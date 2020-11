V Ústeckém kraji by nové stadiony měly vyrůst ve Štětí, Krupce a Žatci.

Špičkové sportovce na ulici nenajdete, musíte si je vychovat. I proto by podle Národního investičního plánu (NIP), který vytvořila vláda jako vodítko pro rozvoj země, mělo vyrůst v České republice do roku 2050 čtyřicet nových zimních stadionů. V Ústeckém kraji se to týká i měst, kde žije jen několik tisíc lidí a po sportovišti nebyla poptávka. Samosprávy proto upozorňují, že investice vymyšlené vládou, u kterých mají být města hlavními investory, jsou vůči jejich rozpočtům i potřebám zbytečné.