Pro úřady trhy ještě neskončily, protože se musejí vypořádat s podněty z kontrol. „Situaci na mosteckých trzích jsme se v souladu s platnou legislativou zadokumentovali a zjištěné případy možného podezření z porušování platných nařízení jsme oznámili na příslušné správní orgány k dalšímu projednání. Celkem jsme za dobu trvání trhů řešili 53 fyzických osob a oznámili jsme 399 jednotlivých případů,“ sdělil policejní mluvčí Daniel Vítek.

Trhy, které vyvolaly rozporuplné reakce, začaly koncem listopadu a trvaly přes měsíc. Ve dnech, kdy byly na náměstí kulturní akce, zájem o atypický jarmark rostl a návštěvnost se regulovala. V té době mohli dovnitř jen lidé s potvrzením o očkování nebo o bezinfekčnosti.

Narváno. Na zrušeném vánočním trhu v Mostě rozsvítili zimní „farmářský“ strom

Případná porušení vládních opatření neřeší ve správním řízení hygienici, ale příslušná obec, tedy v případě Mostu jeho magistrát. Hygienici kontrolovali na trzích jako vždy běžný stánkový prodej a při této tradiční činnosti zaznamenali jen méně závažné nedostatky, které se na místě odstranily. Vytknutou chybějící pitnou vodu si nájemce jednoho stánku zajistil barelem a zlepšila se i dostupnost toalet pro prodávající.

„Z naší strany byly jen minimální sankce,“ sdělila ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenka Šimůnková. Ochranu dýchacích cest nařízenou ministerstvem zdravotnictví hygienici namátkově kontrolovali u prodejců, ti ale během kontroly respirátory měli. Zbývá však zpracovat případy ohlášené policií, která na trzích také sledovala dodržování nařízení ministerstva zdravotnictví.

„Podle mě to ještě není konec, můžou následovat pokuty,“ komentoval ukončení trhů na mosteckém náměstí jeden z prodejců, který loni sankci dostal na jiném trhu v regionu. „Tam také chodili na kontroly policisté a všechno si zapisovali. Pak mi přišla složenka od hygieny na tři tisíce korun,“ popsal trhovec.

Krušnohor v Mostě má nové představenstvo, o volbě ale existují pochybnosti

Každý den hygiena vystaví několik desítek pokut za celý Ústecký kraj. Kvůli velkému množství oznámení zpracovává případy ještě za loňský podzim. Prosinec hygieniky teprve čeká. „Máme toho strašně moc, jsou to stovky případů měsíčně,“ uvedla Šimůnková.

Podle některých trhovců správní řízení, které má na starosti magistrát, bude jen zbytečnou administrativní zátěží, protože farmářské trhy nebyly vládou zakázané.

Pozor na omikron

Hygienici i po ukončení mosteckých trhů nabádají veřejnost k opatrnosti. „Teď je naše doporučení ještě důraznější,“ sdělila ředitelka krajské hygienické stanice s odvoláním na komunitní šíření omikronu. Tato nakažlivější varianta koronaviru tvoří v regionu zatím zhruba deset až dvacet procent z vyšetřených vzorků, ale toto procento bude podle hygieniků stoupat a omikron se stane dominantním druhem koronaviru. „Lidé by tuto situaci rozhodně neměli podceňovat a respirátor by měli nosit všude tam, kde je větší množství lidí, i když je to třeba venku,“ upozornila Šimůnková.

Za čtvrtek 6. ledna přibylo v Mostě 46 nových případů onemocnění covidem, ve středu to bylo 37 případů. Za poslední dva týdny se situace zhoršila. V okrese Most je očkováno alespoň jednou dávkou 59 procent obyvatel, v celé ČR je proočkovanost 64 procent.