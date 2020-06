Podle sčítání lidu roku 2011 se k židovskému vyznání přihlásilo 1132 obyvatel. Federace židovských obcí však uvádí, že registruje okolo 3 tisíc svých členů, a celkový počet Židů v ČR odhaduje na 15–20 tisíc.

Významné židovské svátky

Roš ha-šana - židovský Nový rok. Podle židovské tradice byl v tento den stvořen svět.

Jom kipur - v českém překladu den smíření, je největší židovský svátek. Věřící ho tráví dlouhým půstem a intenzivními modlitbami.

Pesach - jeden z nejdůležitějších a nejstarších židovských svátků. Připomíná vyjití z otroctví a cestu ke svobodě. Patří mezi poutní svátky, kam se řadí ještě dva další - šavuot a sukot.

Chanuka - známá také jako svátek světel, připomíná zázrak při opětovném vysvěcení druhého chrámu, kdy menora (sedmiramenný svícen) hořela zázračně po osm dní.

Purim - židovský svátek připomínající vysvobození perských Židů z intrik zlého vezíra Hamana.

Mezi sváteční zvyky patří veřejné předčítání knihy Ester a vzájemné obdarovávání dárky.

Mostu zůstal jen hřbitov, synagogu zničili nacisté

V ulici Na Novém světě v městské části Souš je zachovalý židovský hřbitov z roku 1878. Přes den, kromě soboty, je volně přístupný.

Nenápadný areál na úpatí vrchu Hněvín je od roku 1996 na seznamu kulturních památek ČR a je vzpomínkou na časy, kdy židovská komunita tvořila v Mostě důležitou část populace. Své náhrobky tu mají například židovští obchodníci, rabíni a doktoři. Mostecká synagoga z roku 1873 se nedochovala, protože ji zničili nacisté v roce 1938 při takzvané křišťálové noci. Válka další rozvoj místní židovské obce zastavila. Židé emigrovali nebo zahynuli během holocaustu. Chátrající hřbitov se podařilo udržet s přispěním teplické židovské obce.

Oplocený hřbitov s řadou různých náhrobků tvoří také novorenesanční obřadní síň a malá márnice. Areál má čtvercový tvar a doplňuje ho ales s cestu, na jejímž konci je památník židovským obětem 1. světové války. Podle památkářů je areál hřbitova významným dokladem rozvoje židovské obce v Mostě, jehož historická část ustoupila těžbě uhlí. “Řada náhrobků má i vlastní umělecko-řemeslnou hodnotu, jiné zase historickou - jako upomínka na významné Židy, kteří v Mostě žili,” upozorňuje Národní památkový ústav ČR v dokumentaci památky. Na hřbitově je například hrob posledního mosteckého rabína Michaela Halberstena, který zesnul v roce 1936.

Návštěvu areálu lze spojit s výletem na hrad Hněvín, odkud je výhled na jezero Most. To nahradilo starý Most, kde Češi, Němci a Židé po staletí žili.