Ve věku 63 let zemřel František Ryba, dlouholetý ředitel Stavebního bytového družstva Krušnohor a výkonný sekretář Sdružení Mostečané Mostu (SMM). O úmrtí známé osobnosti informovali zástupci družstva i sdružení. Pohřeb bude ve čtvrtek 22. února.

František Ryba. | Foto: Tomáš Ondrášek

František Ryba zesnul náhle v pátek 16. února. Provoz družstva, které delší dobu funguje bez představenstva, nebyl přerušen. „Ačkoli se nás ztráta dlouholetého čelného představitele dotkla, nedojde k žádnému narušení práv třetích osob ani chodu družstva. Družstvo funguje na základě vnitřních oprávnění jeho vedoucích pracovníků, má nastaveny mechanismy interního fungovaní tak, aby nemohlo dojít k ochromení jeho činnosti,“ sdělil Deníku v úterý 20. února mluvčí družstva Jan Martínek. Poslední rozloučení s Františkem Rybou se uskuteční ve čtvrtek 22. února v 10.30 hodin ve smuteční obřadní síni Kostelního hřbitova v Mostě.

František Ryba patřil k nejvlivnějším osobnostem Mostecka za posledních několik dekád. Ředitelem družstva, které se stalo pod jeho vedením největším v České republice, byl od roku 1997. Stál u zrodu SMM, které je od roku 2002 v mosteckém zastupitelstvu a v letech 2006 až 2014 bylo ve vedení radnice. Ryba byl jako sekretář sdružení jeho hlavním stratégem a podílel se na prosazení volebních slibů, například na dokončení privatizace městských bytů a na osvobození Mostečanů od poplatků za odpad.

František Ryba pocházel z Mostu, ale většinu života strávil na Litvínovsku. Absolvent stavební průmyslovky pracoval během své kariéry i v litvínovské chemičce a u Pozemních staveb v Mostě. Ve volném čase se zajímal o divadlo, hudbu a recitaci. Koncem 80. let byl předsedou okresního výboru Socialistického svazu mládeže v Mostě (OV SSM) a měl mimo jiné na starost dohled nad legendárním Neprakta klubem v Mostě. Ryba kulturní klub hájil před komunistickými pohlaváry, kterým se nelíbilo hostování umělců sledovaných za protirežimní postoje. Po sametové revoluci Ryba zkoušel drobně podnikat, měl krámek se zeleninou a potravinami. Zlomem v jeho pracovním životě byl však nástup do vedení Krušnohoru, se kterým už dříve jako stavař spolupracoval.

Náhle zemřel oblíbený bavič David Juřina alias Hopsík. Bylo mu 47 let

Přestože byl hrdý na vybudování moderního bytového družstva, které hodně investovalo do oprav domů a informačního systému, měl řadu oponentů. Vyčítali mu například autoritativní styl řízení, propojení družstva s politikou a radikální postoje k Romům, které označoval za „nepřizpůsobivé“. Ryba kritiku, která přinášela i soudní spory, odmítal s odvoláním na hájení zájmů družstevníků. Milovník heavymetalové hudby a detektivek často sám kritizoval vládní politiky za nezájem o region, který od 90. let trpí řadou sociálních problémů. V roce 2016 byl Ryba zvolen do funkce předsedy Rady bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj). Tehdy byl jediným kandidátem a měl podporu dvaceti družstev, které zastupoval v jednáních s vládou a se státními orgány. Už v roce 2008 Ryba se svým týmem inicioval vznik tzv. Mostecké výzvy, která popsala základní problémy bydlení na Mostecku a žádala o pomoc poslance a senátory. Výzva prosazovala návrh legislativních změn, například možnost družstevníka či vlastníka vyjadřovat se k uchazečům o bydlení v konkrétním domě s právem nesouhlasu ostatních spolubydlících v domě, stanovit hygienické normy na počet přihlášených osob do bytu či zavést institut přechodného pobytu.

Stavební bytové družstvo Krušnohor vzniklo v roce 1967 sloučením několika malých podnikových družstev v okrese Most. Centrála sídlí v Mostě a má ve správě téměř 22 tisíc bytů, 320 nebytových jednotek a přes tisíc garáží ve městech Most, Litvínov a Meziboří. Nejvyšším orgánem družstva je shromáždění delegátů.