Nejen Mostecko zasáhla smutná zpráva. Ve věku šedesáti let zemřel herec Dušan Matouš, který působil v mosteckém a litvínovském divadle. Lidé ho ale mohou znát i z menších rolí v seriálech Ulice, Krejzovi, Chlapci a chlapi, Modrý kód nebo Slunečná.

Dušan Matouš | Foto: Docela velké divadlo Litvínov

Dušan Matouš zemřel 9. června, smutnou zprávu ale litvínovské Docela velké divadlo, jehož byl členem, zveřejnilo dnes, v pátek 16. června. Působil nejen jako herec, ale také moderátor a redaktor, stál u zrodu Radia Most. Pracoval také jako tiskový mluvčí pro Autodrom Most a připravoval zprávy i pro město Most. "Miloval divadlo, motorsport a hudbu. Vládl slovem i písmem. Vedení města vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a nejbližším přátelům. Čest jeho památce!" napsalo město Most na facebooku.