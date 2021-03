Informaci Deníku o náhlém konci Jindřicha Zetka v představenstvu potvrdil ve středu v podvečer hejtman Jan Schiller (ANO). "Byl odvolaný proto, že jeho představa řízení Krajské zdravotní byla odlišná od představy vedení kraje," řekl Schiller s tím, že na Zetkově odvolání byla v trojčlenné koalici shoda. Kdo bude novým členem představenstva místo Zetka zatím není jasné, vedení kraje si podle hejtmana chce nechat čas na výběr.

Změna se dotkla také postu pověřeného generální ředitele, který zastával Aleš Chodacki. "Podle informací, které jsme měli od představenstva, byla problémem velká vytíženost pana doktora Chodackého," vysvětlil další změnu v Krajské zdravotní náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (ODS). Chodacki nadále zůstane krajským koordinátorem očkování proti covidu a povede ústeckou Masarykovu nemocnici.

Podle serveru HlídacíPes.org mělo k Chodackého odvolání vést odhalení smluv pro poradkyni hejtmana Schillera Vlaďku Marshallovou. Krajská zdravotní jí podle serveru měla zaplatit 500 tisíc korun, což se představenstvu v čele se Zetkem nelíbilo. Hejtman tuto verzi pro HlídacíhoPsa odmítl.

Představenstvo na svém posledním jednání zrušilo vyhlášené výběrové řízení a bude připravovat nové. Kdy by mohla mít KZ nového generálního ředitele tak zatím není jasné. Krajskou zdravotní tak nyní řídí představenstvo jako celek, které si může ze svých členů vybrat statutára, který bude společnost zastupovat například při podpisu smluv.



Jindřich Zetek byl krajskou radou zvolen do představenstva Krajské zdravotní loni v listopadu po sestavení nové krajské vlády. Členové představenstva jej následně zvolili do svého čela. „Je potřeba zásadně změnit firemní kulturu Krajské zdravotní, aby se více orientovala na zaměstnance. Ti jsou ve zdravotnickém zařízení tím nejdůležitějším. Je potřeba zvážit všechny aktivity firmy, zda jsou ve prospěch zaměstnance. To zároveň znamená, že musí být ve prospěch pacienta,“ řekl Deníku po svém zvolení do představenstva největší zdravotnické společnosti v Ústeckém kraji Zetek. Své vize nakonec mohl naplňovat jen o něco více než tři měsíce.

V představenstvu po Zetkově odvolání zůstali čtyři lidé. Jeho nejvýraznější postavou i nadále zůstává exministr zdravotnictví a poslanec za ANO Adam Vojtěch. Do představenstva byl při podzimní povolební obměně zvolen i litoměřický lékař Leoš Vysoudil, litoměřický městský radní za ODS. V představenstvu je i další litoměřický lékař a zastupitel Ondřej Štěrba, který v posledních krajských volbách kandidoval za ANO. Posledním členem představenstva je profesor Josef Šedlbauer, který vede Katedru chemie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.