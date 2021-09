V centru až do večera zahrají kapely Třískáč, Vojtaano, Ze Dna a DivNá Bára.

Horníci se budou dopoledne srocovat na 1. náměstí, ze kterého vyrazí k Repre, kde v 11 hodin odhalí před veřejností památník hornických tradic a důlních neštěstí. Pak až do 13 hodin potrvají na 1. náměstí hornické ceremoniály a po nich vypukne lidová veselice s občerstvením a koncerty.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.