V Želenicích u Mostu se o udržitelný rozvoj pokoušejí. „Vždy jsem měl k venkovu blízko,“ říká starosta Jan Zálešák, který se do Želenic přistěhoval před 23 lety a na starosti má i sousední osadu Liběšice.

Zaujalo mě, že si obec nechala zpracovat studii na vybudování malometrážních bytů v osadě Liběšice. Co vás k tomu vedlo?

Podařilo se nám odkoupit od jedné problematické rodiny v Liběšicích řadový dvoupodlažní dům. Jeho obyvatelé, kteří s početnými návštěvami rušili okolí, se ze zchátralého domu vystěhovali a obec tak může uvolněné prostory využít. Už brzy bychom měli mít hotovou projektovou dokumentaci na vybudování čtyř bytových jednotek. Letos se nám zahájit stavbu nepodaří, ale důležité je, že na tom pracujeme.

Zdroj: DeníkBudou to první obecní byty?

Kdepak, obec v současné době vlastní a pronajímá deset bytových jednotek, které vznikly rekonstrukcí bývalé mateřské školy. Loni jsme tam vyměnili střechu. Víme, že o obecní byty je zájem nejen mezi staršími lidmi, ale i mezi mladými, kteří se chtějí osamostatnit a nechtějí odejít z vesnice. V Liběšicích, kde je teď klid, by z těch čtyř bytů byly dva bezbariérové.

Je lepší udělat byty ze starého domu v obci, než je stavět někde na louce?

V tomto případě určitě ano. Dům je ve středu Liběšic, v řadové zástavbě, a je to skoro ruina. Tím, že objekt zvelebíme, se obec pozvedne. Když rekonstruujete dům ve středu obce, tak si lidé řeknou „tady to mají hezké“. Nebereme to jako investici, která musí být za každou cenu návratná. Pro nás je podstatné, že se navýší majetek obce a že opravený dům s obecními byty je přínosem pro občany, což je pro nás ta přidaná hodnota.

Chystáte v Liběšicích ještě něco?

Máme tam v plánu zrekonstruovat požární nádrž. Budeme žádat o dotaci v rámci udržení vody v krajině.

U kostela v Želenicích je nějaká zavřená provozovna. S tou se taky bude něco dít?

To byla kdysi Jednota a pak to měla soukromá firma, od které jsme budovu výhodně odkoupili na splátky a bez navýšení. Chceme z objektu udělat něco jako malé středisko služeb, možná i s poštou. Teď na to sice nemáme peníze, ale začneme projektem, který naváže na studii.

Co je pro vás jako pro starostu v letošním roce prioritou?

Doufám, že se nám podaří získat dotaci na komplexní rekonstrukci budovy obecního úřadu. Je to kulturní památka, bývalá fara, která patřila ke kostelu. V minulosti se opravily jen dílčí věci, ale celkový technický stav budovy není dobrý a objevily se praskliny. Rekonstrukce je odhadnuta na zhruba sedm milionů korun. O dotaci jsme zažádali koncem loňského roku a kdyby se nám ji podařilo získat, tak věřím tomu, že se podaří náklady ještě snížit tím, že vysoutěžíme příznivější cenu. Uvidíme.

K čemu všemu budova obecního úřadu slouží?

Je tu technická místnost pro děvčata, která dělají údržbu obce. Pak tu máme pracovnu naší paní účetní, dále zasedací místnost, kde se konají i volby, a kancelář starosty. Ve spodní části je obecní knihovna, zrekonstruovaná posilovna, kam chodí cvičit hlavně mladí lidé z obce, a ještě tu mají svou klubovnu hasiči. Do loňska byla v budově v provozu ordinace praktického lékaře, ale byla zrušena, protože lékař odmítal do obce dojíždět. Nového lékaře bychom uvítali, alespoň na pár hodin dvakrát v týdnu. Ordinace pro základní vyšetření je k dispozici. Její otevření by usnadnilo život hlavně seniorům.

S jakým rozpočtem hospodaříte?

Jsme malá obec a náš rozpočet je omezený. Musíme si vystačit s přibližně sedmi miliony korun. Na letošek zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet, ale opět počítáme s tím, že skončíme v plusu. Stále se snažíme shánět peníze z různých dotačních titulů.

Co vám dělá největší starosti?

V současné době nás v obci trápí chybějící kulturní vyžití, protože všechny akce jsme museli kvůli koronaviru zrušit. Ale jinak je to asi nedostatek peněz, kterých není tolik, aby stačily na naše záměry, třeba na opravu komunikací. Ono se to nezdá, ale když chcete opravit část silnice, už se vám náklady šplhají k milionu. Jeden rok opravujeme cestu v Želenicích, další rok v Liběšicích a letos se chceme zaměřit na lokalitu za tratí, které říkáme Štěrkovna. Tam si lidé také zaslouží lepší silnici. Jinak si moc vážíme toho, že v našem regionu působí místní akční skupina MAS Naděje, která se zabývá rozvojem venkova a pomáhala nám s žádostí o dotaci na rekonstrukci obecního úřadu.

Obec má zhruba pět set obyvatel a má i své dobrovolné hasiče. Jak je podporujete?

Našemu hasičskému sboru dáváme přes tři procenta z obecního rozpočtu, což je slušná částka. Kluci dokážou udělat pro obec spoustu věcí a navíc si umějí shánět pomůcky tak, aby obec ušetřila. Od loňska mají hasiči nové vozidlo, chceme je dál podporovat.

Želenice jsou známé svou neckyádou, při které na řeku Bílina vyrážejí srandovní plavidla. Jak to bude letos?

Veškeré společenské akce plánujeme tak, jako by byl normální stav. To znamená, že i s neckyádou počítáme. Bude ale záležet na aktuálních nařízeních vlády.

Tak bavila neckyáda v Želenicích v roce 2019:

Jak se lidé dozví, že se v obci něco děje?

Občany informujeme nejen pomocí obecního webu a vývěsky, ale i prostřednictvím sms zpráv, což se nám osvědčilo. I když je někdo v práci nebo někde nakupuje, dozví se, co se v obci děje a má okamžitý přehled.

Neuvažujete o aplikaci Mobilní rozhlas?

Mobilní rozhlas chceme, máme ho dokonce už nasmlouvaný, ale zprovozníme ho, jakmile to bude možné. Teď čekáme na to, až na sms vyčerpáme předplacený kredit, který jsme pořídili loni za třicet tisíc korun.

Jak obec snáší blízkost dopravního koridoru?

Hluk ze silnice I/13 nás tíží. Se státní silniční správou jednáme o větších odhlučňovacích stěnách, ty současné jsou nedostatečné a v Liběšicích nejsou žádné. Potom tu máme železniční trať, přes kterou vede kovová lávka. Jednáme o podchodu a kdyby se u trati udělalo ještě nějaká opatření na snížení hluku z vlaků, mnoha lidem by se ulevilo. Zatím je to ale hudba budoucnosti.

A co těžba znělce na Želenickém vrchu?

S těžební firmou jsme samozřejmě v kontaktu. Těžba je tu historicky daná a musíme s tím umět žít, ale vyžadujeme dodržování hygienických norem. Firma se nám snaží vyjít vstříc, ale chápu, že z podnikatelského hlediska to také nemá snadné.

Na obecním úřadu visí černá vlajka a na návsi je parte, že 13. ledna zemřel Jaroslav Vašek, bývalý starosta.

Je mi to líto. Pan Vašek pro obec udělal spoustu věcí, nezadlužil ji, zařídil kanalizaci i plynofikaci, obec v rámci svých možností vzkvétala. Kdyby nebyl nouzový stav a mohl by se konat klasický pohřeb, přišlo by na něj určitě hodně lidí, kteří dlouholetého starostu znali. S jeho rodinou jsme jednali o tom, že by v sobotu vzniklo pietní místo pro symbolické poslední rozloučení.