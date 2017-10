Ze školy byla tržnice. Zisk pomůže malému Afričanovi

Most /FOTO/ - První školní farmářský trh v Mostě navštívily davy lidí. Byla to součást vzdělávání i charity.

Ve 4. ZŠ Most se konal 1. Farmářský trh. Děti prodávaly domácí potraviny či výpěstky ze zahrádek učitelů. Foto: Deník/Martin Vokurka

Mumraj u stánků, které se prohýbají pod různými dobrotami, jako by neměl konce. V tlačenici míjíte třeba čerstvý domácí chléb, ráno sklizenou zeleninu, desítky druhů pečiva, zavařeniny, med, ořechy, pomazánky a zdravé limonády. Prodejci se překřikují, takže k tomu svému se musíte dost naklonit, abyste si rozuměli.

„Dobrý den, chtěla byste si něco koupit?“ ptá se prodavačka Karolína Majerová za pultem farmy U Melíška. „Potřebujeme marmeládu, jahodovou,“ odpoví zákaznice Dagmar Kvapilová. Cenu si určí sama. Tady se platí dobrovolně. Přesto peníze tečou proudem.

Aby mohl chodit do školy…

První Farmářský trh ve 4. ZŠ Most ve středu 25. října bořil zažité představy o soukromém podnikání. Stánkům šéfují děti, kupujícími jsou jejich rodiny. Akce obohacuje všechny. Žáci se učí vážit si kvalitních regionálních potravin a smyslu pro obchod a rodiče jsou rádi, že potomky škola baví.

A to celé korunuje dobročinnost. Zisk z prodeje putuje do společné kasy, ze které Sdružení rodičů a přátel dětí a školy dotuje malého afrického kluka Mathieua Goumoua. Díky 7 500 korunám ročně může chudý černoušek chodit do školy v rodném městě Conacry v Guinei.

Například učitelka Martina Švíková dovezla ze své zahrady petrželovou nať, kterou v supermarketu jen tak neuvidíte. „Žádná chemie. Já razím teorii, že co nemá vyrůst, tak nevyroste,“ vysvětluje.

Děti se chlubí, že balené zboží vytvářely samy. „Není kupované v obchodě. Všechno jsme zabalily, dozdobily a připravily na pult,“ prohlašuje Karolína. Marmeládu vyrobila tchýně třídního učitele Jakuba Melicha. Proto farma U Melíška. Ta nabízí i nakládaný balkánský sýr s hráškem, olivami, kapiemi a tymiánem. „Daly jsme to do sklenice a nechaly týden odpočinout, aby se chutě vyluhovaly,“ líčí žákyně Tereza Brožkovcová.

Škola, která je držitelem značky Rodiče vítáni, dělá pro rodiče dvě velké akce ročně, aby viděli, co žáci umí a jak se rozvíjejí. „Když se v Mostě konají farmářské trhy, tak nás napadlo, že je uděláme i ve škole,“ říká Melich. Téma se do výuky hodilo, protože 4. ZŠ má i certifikáty Škola podporující zdraví a Fairtradová škola. Podporuje způsob obchodu, jenž poskytuje pěstitelům a řemeslníkům rozvojových zemí možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek.

„Myslím si, podle ohlasu a návštěvnosti, že je to akce zdařilá. Budeme uvažovat o jejím zopakování,“ hodnotí nezvyklou tržnici ředitelka školy Alena Lorenzová. Další den se malí trhovci zatím opět promění v žáky v lavicích a na chodbách nastane ticho.