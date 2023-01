V roce 2020 město začínalo na dvou milionech korun a tuto celkovou částku postupně zvyšovalo. Letos zvedne i finanční náročnost projektu, takže navrhovatel může doporučit něco, co stojí až 1,2 milionu korun. Loni byl strop jeden milion korun.

Každý Mostečan starší 15 let bude moci podávat své návrhy na zlepšení města od 1. února do 31. března. V květnu bude o nápadech hlasovat veřejnost pomocí aplikace Mobilní rozhlas. Nejúspěšnější projekty město zrealizuje. Šest set tisíc korun z celkem tří milionů půjde na splnění přání seniorů z městských domovů či penzionů. V minulých ročnících uspěly z desítek návrhů například projekty zastínění pískovišť, hřiště ve Vtelně či altány u jezera Most. Přestože většina nápadů v elektronickém hlasování neuspěje, město může některé realizovat jindy a z jiných peněz, pokud samosprávu zaujmou.

V Litvínově zvýšení neprošlo

Sousední Litvínov věnuje na svůj letošní participativní rozpočet jeden milion korun. Doporučení opozice zvýšit příspěvek na dva miliony neprošlo kvůli jiným prioritám, ale i tak se očekává podobný zájem obyvatel jako loni.

Litvínovská radnice začala přijímat návrhy od 1. ledna a zároveň jich řadu zaznamenává na sociálních sítích. Takové návrhy ale neplatí. „Lidé je musí podat prostřednictvím webového formuláře,“ upozornila mluvčí městského úřadu Jitka Pavlíková. Kdo nemá přístup na web litvinov-nasemesto.cz nebo má raději osobní kontakt, může formulář vyplnit na radnici. Tuto službu nabízí i radnice v Mostě a také tam každému navrhovateli zdarma poradí, aby nápad odpovídal podmínkám a zahrnoval odhad nákladů.

V Mostě chtějí zrušit transitní silnici, která vede parkem. Má být atraktivnější

To, že začne s přijímáním návrhů o měsíc později než Litvínov, Mostu nevadí. Podle primátora únorový termín vyhovuje a v minulých letech s tím nebyl problém. „Většinu projektů se nám do konce roku podařilo realizovat,“ sdělil Hrvol. Také elektronický způsob hlasování s vyloučením papírové ankety nemá nikoho omezit. Aplikace je volně dostupná a kdo ji nemá nebo s ní neumí zacházet, může požádat radničního koordinátora Hejbni Mostem o asistenci.

V Mostě bude komise posuzovat došlé návrhy v dubnu, hlasování potrvá celý květen a 1. června město vyhlásí vítězné projekty. Jednou z podmínek je, aby se týkaly pozemku nebo budovy ve vlastnictví města a byly realizovatelné. Loni se v participativním rozpočtu v Mostě shromáždilo 52 návrhů, předloni 28. I letos se podávají prostřednictvím formuláře na www.hejbnimostem.cz.