Od 1. ledna 2022 vzroste na Mostecku cena jízdného ve všech třech pásmech MHD, kde se tarif plošně neupravoval už čtrnáct let. Základní přestupní 45minutová jízdenka používaná pro běžné cestování městem zdraží ze 17 na 20 korun. Kdo si tuto jízdenku nepořídí v hotovosti u řidiče nebo v mincovním automatu ve vozidle a uhradí ji čipovou kartou, zaplatí 16 korun, což je o tři koruny víc než dosud. Využívání elektronického odbavovacího systému tak bude nadále výhodnější oproti papírovým jízdenkám.

Od ledna zdraží i cestování do chemičky v Záluží a pendlování mezi městy. Třípásmová jízdenka platná 90 minut bude stát v hotovosti 30 korun místo současných 24 korun a s čipovou kartou 24 korun místo 20 korun. Měsíční zlevněná jízdenka v prvním pásmu vyjde studenty na 110 korun, což je zvýšení o 10 korun. Třípásmová měsíční pro dospělé bude stát 680 místo 600 korun.

„Dobrá zpráva je, že roční kupony, které si kupují zejména naši stálí cestující, budou i v nadcházejícím roce beze změny,“ sdělil ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova.

Nový tarif odhlasovalo představenstvo podniku. V Mostě pak stačila podpora městské rady, v Litvínově, který je menšinovým akcionářem, se k cenám vyjadřovalo zastupitelstvo. Důvodem zdražení jsou rostoucí výdaje za dopravu. Nepokryje je ani nárůst cen jízdenek. Podle vedení měst, která budou ztráty podniku nadále kompenzovat, došlo ke kompromisu, který nemá odradit lidi od využívání MHD. „Myslím si, že zvýšení ceny jízdného není dramatické,“ řekl primátor Jan Paparega (ProMost).

Nové sazby v MHD doporučili schválit i litvínovští radní. „Jiná cesta bohužel není. Ceny vstupů zdražují,“ sdělila starostka Kamila Bláhová (ANO). Podle litvínovského místostarosty Karla Rosenbauma (ANO) je důležité, že cena ročních jízdenek se nezmění a ostatní časové jízdenky zdraží v průměru méně oproti jednorázovým jízdenkám kupovaným u řidiče. „Maximální zdražení pro pravidelné cestující činí zhruba dvacet korun za týden, což není tak hrozné,“ řekl.

Definitivní rozhodnutí padlo minulý týden, kdy zdražení schválilo litvínovské zastupitelstvo. Pro bylo 15 politiků, proti nikdo, tři se zdrželi hlasování.

„Od roku 2008 jsme tarif nezvyšovali, ale ceny vstupů jdou v této době razantně nahoru, a proto byla vůle, že jsme ke zvýšení přistoupili,“ vysvětlila před hlasováním ekonomicko-obchodní náměstkyně dopravního podniku Petra Jarošová.

Rozhodnutí ovlivnilo i letošní kolektivní vyjednávání, které zaručilo zaměstnancům podniku vyšší mzdy. Ty byly dlouhodobě nízké a kvůli nedostatku řidičů vedly k výpadkům autobusových linek. Podle finančního plánu na rok 2022 podnik zvýší osobní a mzdové náklady celkem o zhruba 28 milionů korun. Polovinu této sumy chce sanovat tržbami ze zvýšeného jízdného.

Část litvínovské opozice návrh kritizovala, protože v prostém zdražování nevidí dlouhodobou koncepci. Podle Daniela Urika (Litvínov DO TOHO! - Sdružení Zelených, Pirátů a nezávislých) je třeba lidi do MHD přilákat například snížením ceny málo kupované roční jízdenky na tři pásma až o polovinu. „V takovém zvýhodňování vidíme směřování do budoucna,“ uvedl. Podle sdružení je už teď cena jízdného na Mostecku oproti jiným velkým dopravním podnikům vysoká a zdražení postihne hlavně nejchudší obyvatele, kteří na kupování dlouhodobých kuponů nemají finance.

Zastupitel a bývalý litvínovský starosta Daniel Volák (ODS) namítl, že jízdné nelze dobře srovnávat, protože každý podnik má specifické podmínky, a ne všude jezdí mezi městy tramvaje. Zvýšení cen v MHD na Mostecku podpořil. „Je to rozumné a odůvodněné. Nevidím v tom žádné drama,“ sdělil. Ocenil, že výnos ze zdražených jízdenek pomůže pokrýt mzdy a tím i personální stabilitu podniku.

Za přijatelný kompromis označil nový tarif dopravní inženýr a člen představenstva podniku František Krtička, člen pracovní skupiny, která návrh cen dlouho připravovala a zvažovala různé varianty. „Dávali jsme opravdu pozor na to, abychom nikoho významně neznevýhodnili,“ řekl.

S výhodnými časovými jízdenkami má MHD nadále konkurovat individuální automobilové dopravě, která také čelí růstu cen pohonných hmot. Snížení ceny roční jízdenky by podle Krtičky devalvovalo ostatní časové jízdenky s kratší dobou platnosti, které by přestaly být výhodné, ale nevyloučil další debatu na toto téma. Za podstatné považuje fakt, že MHD bude nadále dostupné i lidem s nízkými příjmy. Základní občanské jízdné na měsíc se v prvním pásmu zvýší pro dospělé jen o 40 korun a pro děti, studenty a seniory o 10 korun.

Mostečané na tom budou v roce 2022 opět lépe než Litvínované. Mostecká radnice bude totiž nadále hradit jízdné školákům a seniorům, kteří na základě politického rozhodnutí jezdí po městě zdarma od roku 2007. Za vybrané skupiny obyvatel Most přidá dopravnímu podniku v příštím roce 1,9 milionu korun. „Chceme, aby byl tento benefit zůstal zachován, byť nás bude stát skoro o dva milionu korun víc,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol (ProMost).

Cena jízdného v MHD na Mostecku od 1. ledna 2022

(v závorce současné ceny)



Jízdenky v hotovosti

základní jednopásová: 20 Kč (17 Kč)

základní dvoupásmová: 25 Kč (21 Kč)

základní třípásmová: 30 Kč (24 Kč)

zlevněná jednopásová: 5 Kč (4 Kč)

zlevněná dvoupásmová: 6 Kč (5 Kč)

zlevněná třípásmová: 7 Kč (6 Kč)



Jízdenky placené čipovou kartou DpmML:

základní jednopásová: 16 Kč (13 Kč)

základní dvoupásmová: 20 Kč (17 Kč)

základní třípásmová: 24 Kč (20 Kč)

zlevněná jednopásová: 4 Kč (3 Kč)

zlevněná dvoupásmová: 5 Kč (4 Kč)

zlevněná třípásmová: 6 Kč (5 Kč)



Časové jízdné – základní:

7denní jednopásmové: 140 Kč (120 Kč)

7denní dvoupásmové: 160 Kč (150 Kč)

7denní třípásmové: 180 Kč (170 Kč)

30denní jednopásmové: 440 korun (400 Kč)

30denní dvoupásmové: 580 Kč (520 Kč)

30denní třípásmové: 680 Kč (600 Kč)

90denní jednopásmové: 1 200 Kč (1 080 Kč)

90denní dvoupásmové: 1 560 Kč (1 400 Kč)

90denní třípásmové: 1800 Kč (1 600 Kč)

365denní jednopásmové: 4 000 Kč (4 000 Kč)

365dennní dvoupásmové: 5 000 Kč (5 000 Kč)

365denní třípásmové: 6 000 Kč (6 000 Kč)



Časové jízdné – zlevněné

7denní jednopásmové: 35 Kč (30 Kč)

7denní dvoupásmové: 40 Kč (35 Kč)

7denní třípásmové: 45 Kč (40 Kč)

30denní jednopásmové: 110 korun (100 Kč)

30denní dvoupásmové: 145 Kč (130 Kč)

30denní třípásmové: 170 Kč (150 Kč)

90denní jednopásmové: 300 Kč (270 Kč)

90denní dvoupásmové: 390 Kč (350 Kč)

90denní třípásmové: 450 Kč (400 Kč)

365denní jednopásmové: 1 000 Kč (1 000 Kč)

365dennní dvoupásmové: 1 250 Kč (1 250 Kč)

365denní třípásmové: 1 500 Kč (1 500 Kč)