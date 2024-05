Zdravotnímu středisku u litvínovské chemičky hrozil zánik a odchod personálu, který se bez výplat dobrovolně staral o nemocné. Novému nájemci se podařilo zdravotníky převzít a zařízení udržet. Nyní vytváří Polikliniku Záluží, která nabírá pacienty z Mostu, Litvínova a okolí. „Nikdy jsem si nepřipustila myšlenku, že to tady zavřeme,“ svěřila se Deníku ředitelka polikliniky Lenka Aulická, která byla jako zdravotní sestra svědkem úpadku a nyní pomáhá obnovenou péči rozvíjet.

Poliklinika v Záluží u Litvínova funguje dál a nabírá nové pacienty. | Video: Martin Vokurka

Z ordinace Polikliniky Záluží u Litvínova vychází 73letý Vladimír, bývalý zaměstnanec chemičky, která stojí hned za okny budovy. Senior pracoval třicet let v podnikové teplárně a nyní je už desátý rok v důchodu. V poliklinice měl vždycky svého lékaře a nikam jinam chodit nechtěl.

Loni mu přitom hrozilo, že se ocitne bez praktika. Původní nájemce zálužských ordinací totiž zkrachoval. Naštěstí se na poslední chvíli objevil nový, který se zbylého personálu ujal a provoz udržel. „Jsem rád, že to stále funguje. Říkal jsem si, že tohle je přece Staliňák, tak tady budou doktoři vždycky,“ sdělil senior, který byl na preventivní prohlídce a bere prášky na tlak. Když je potřebuje, zatelefonuje a obdrží e-recept. Kdyby se loni poliklinika zavřela, měl by s několika tisíci dalších pacientů velký problém sehnat okamžitě náhradní péči.

Malou polikliniku nyní provozuje společnost Jocorp, které patří několik ordinací na Děčínsku. Zástupci společnosti, lékař a ekonom, se loni dozvěděli, že poloprázdná poliklinika přestala vyplácet mzdy a zřejmě zanikne kvůli insolvenci.

A tak zkontaktovali likvidátora, vlastníka budovy a na podzim provoz převzali i s desítkou posledních zaměstnanců, včetně tří praktických lékařů. „Zjistili jsme, že tu jsou lidi, kteří chtějí pracovat, a pacienti, kteří potřebují ošetření. Přišlo nám, že by byla škoda, kdyby skončilo funkční zařízení, které tu fungovalo řadu let,“ uvedl prokurista Daniel Vyčítal.

Kvůli složité situaci museli začít od píky a mnoho věcí dělali najednou. Klíčové bylo jednání se zdravotními pojišťovnami a krajským úřadem a přeregistrování pacientů na základě jejich souhlasu, což trvalo dva měsíce. „Nebylo to vůbec jednoduché. Do toho jsme začali zajišťovat nezbytné vybavení ordinací,“ dodal prokurista.

Poliklinika v Záluží u Litvínova nabírá nové pacienty. Má nového provozovatele.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Teď jsou v poliklinice čtyři ordinace praktických lékařů, kterým pomáhá obnovený tým zdravotních sester. Zmodernizovaná je i původní odběrová místnost, kde se od května dělá infuzní terapie. Funguje také SONO a pracovní lékařství.

Ordinace nového nájemce začínaly s 2 100 pacienty, nyní jich evidují 5 600. Do konce roku má nastoupit další lékař. „Ze všech stran slyším, že nejsou lékaři, ale my je tu máme. Co teď potřebujeme, jsou noví pacienti. Proto nabíráme,“ sdělila ředitelka polikliniky a zdravotní sestra Lenka Aulická.

Podle ní potřebuje poliklinika oživit. Pokud se to podaří, mohla by přilákat i zubaře, očaře a další specialisty. V plánu je také obnova místní lékárny, která je zatím zavřená. Poliklinika sice stojí u průmyslového areálu mimo obytnou zástavbu, ale pro lidi bez aut je dostupná tramvají. „Z Litvínova je to sem kousek,“ upozornila Aulická, která před pár lety nastoupila do polikliniky jako zdravotní sestra.

Tehdy nemohla tušit, že bude čelit těžké zkoušce. „Byla jsem svědkem úpadku. Zažili jsme situaci, kdy jsme nedostávali mzdu. Už to bylo v likvidaci, ale do práce jsme chodili dál kvůli pacientům. Byli jsme skupina bláznů,“ zavzpomínala. Personál se podle ní nechtěl vzdát péče o víc než dva tisíce nemocných lidí. Patřili k nim hlavně senioři nebo kardiaci a onkologičtí pacienti.

„Byli jsme dva měsíce bez mzdy, ale všichni jsme tu vydrželi kromě jedné kolegyně, která odešla na mateřskou. I když situace začala být neúnosná, nemohli jsme barák zamknout a zůstat doma. Kdo by se o naše pacienty postaral,“ položila řečnickou otázku Aulická.

O gradujících problémech se pak zmínila svému známému, doktorovi z Jocorpu, kterého případ zaujal, a přes budoucího provozovatele se pak spustila záchranná akce.Prokurista Daniel Vyčítal, profesí ekonom, přiznal, že je od přírody skeptik, ale zodpovědnost personálu v Záluží ho dojala.

Poliklinika v Záluží u Litvínova nabírá nové pacienty. Má nového provozovatele.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

„První naše setkání bylo, když mě Lenka loni vezla do Záluží, abych se podíval jen na čísla a posoudil nějaké smlouvy. Během cesty mi odvyprávěla celý příběh a já nemohl pochopit, že zdravotníci chodí do práce, i když vědí, že nedostanou zaplaceno. Když jsem je pak potkal, opravdu mě mile překvapili. Nejsem člověk, který by se nechal ovládat emocemi, ale ty lidi mě tady fascinují. Když jedu do Záluží, tak se těším už dva dny dopředu,“ řekl Vyčítal.

I když je Aulická ředitelkou, pořád alespoň jeden den v týdnu slouží jako sestra v ordinaci. „Mě to hrozně baví,“ vysvětlila inženýrka ekonomie. Podle ní je záchrana polikliniky silný příběh, skoro na knihu.

„Do poslední chvíle jsem si nepřipustila myšlenku, že to tady zavřeme a nikdo nový se neobjeví. Byla jsem celou dobu přesvědčena, že přijde nějaký investor a zachrání to tady. Přece ani stát nemůže dopustit, aby pacienti byli v háji. Vezměte si, že byste byl jeden z nich, byl byste vážně nemocný a najednou jste se sem nedovolal ani nedoklepal. Takže si myslím, že byla vykonána spousta dobra. Já v to dobro pořád doufala,“ dodala ředitelka a zdravotní sestra.

