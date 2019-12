Zbytky jídel do kanalizace nepatří

Zbytky jídel, ovoce, zeleniny i produkty z drtičů kuchyňského odpadu patří do nádob na bioodpad nebo do kontejnerů na směsný odpad, a nikoliv do kanalizace.

Zbytky jídla do kanalizace nepatří | Foto: archiv SVS

Zbytky potravin zanášejí kanalizaci a mimo jiné podporují také množení různých živočichů. K zanášení kanalizace rovněž přispívá právě odpad z kuchyňských drtičů. Řada radnic navíc přistavuje před obytné domy plastové nádoby na bioodpad. Bedřichov zásobuje vodou 65 tisíc lidí Přečíst článek ›

