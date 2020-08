Vysoký plot, ostnaté dráty a za zamčenou brankou prázdný plácek bez dětí. Ty si ve vedru hrají jinde. Hlavně na holých dvorech ve Stovce, kde se pod okny rozléhá křik. Dva roky po zrušení centrálního hřiště v ulici W. A. Mozarta v Mostě se lidé nemohou shodnout, zda je dobré zavírat hrací plochy kvůli vandalům.

„Hřiště by se určitě rušit neměla. Dětí v Mostě je hodně a potřebují si někde hrát,“ řekla 24letá Tereza, když s několika školáky míjela zavřený areál v Mozartovce. Centrální oplocené hřiště s přesně danou provozní dobou vzniklo v roce 2010 za 4,3 milionu korun a mělo klouzačky, houpačky, kolotoč, pískoviště, plochu na míčové hry s basketbalovými koši, pingpongové stoly, lavičky a návštěvní řád.

Po několika letech bylo hřiště kvůli poškozování z bezpečnostních důvodů dlouho zavřené a hrozil mu zánik. V městské anketě ze 180 účastníků 117 hlasovalo pro zachování, což podpořila i petice. Později se ale situace zhoršila a po stížnostech na party, které narušovaly veřejný pořádek a ničily zařízení, město hřiště zavřelo. Průchozí chodník od Stovky se stále zamyká.

Tereza by hřiště obnovila. „Teď je jiná doba, lidi se tady podle mě trochu změnili,“ uvedla. Její kamarád upozornil, že když děti nemají prostor na hraní, jsou pořád na ulici. „Děti se mají vyhánět na hřiště, ne naopak, to má přece logiku. A když jsou problémy, má se hřiště hlídat,“ řekl 28letý Petr.

Oponentům současná situace vyhovuje, protože problémy ustaly. „Všichni, co tu bydlí, jsou rádi, že se hřiště zrušilo,“ řekl 75letý Josef z domu, který stojí hned u plácku. Senior připomněl srocování desítek výrostků, devastaci, hluk i házení kamenů. „Dělaly se tu dýchánky a v noci tu byl bordel. Teď u hřiště občas vysypou odpad bezdomovci, co vybírají popelnice, ale to je jen desetina nepořádku, co tu kdysi byla,“ dodal.

V sousední deprivované zóně Stovka platí posílené letní bezpečnostní opatření a mezi domy chodí asistenti prevence kriminality. „Na lokalitu dohlížejí i pěší hlídky strážníků,“ řekla mluvčí městské policie a manažerka prevence kriminality Veronika Loucká. Městská policie minulý týden slíbila, že dohlédne i na volně přístupné bývalé centrální hřiště u bloku 602 na opačném konci města, kde vznikla petice za zrušení plácku. Cizí omladina tam podle petentů dělá potíže jako na hřišti v Mozartovce.

Naopak na centrálním hřišti v ulici Zdeňka Fibicha je klid. „Tady je to super a bez problémů. Chodím sem se svými malými dětmi každý den až z Nezvalovky. Hřiště se přes noc zamyká a je tu pořádek,“ sdělila jedna z maminek. Hřiště chválí i místní senioři. „Hlavně, aby nám ho nezrušili,“ uvedla babička s vnučkou bydlící přímo u hřiště.

Jak je možné, že město dvě centrální hřiště nedokázalo udržet, ale třetí funguje bez protestů? Mládež z Fibichovky v tom má jasno. „Tady žijí slušný lidi,“ vysvětlila dívka, která si s několika vrstevníky ve věku kolem 15 let jen tak povídala na lavičce. Jeden z jejích kamarádů doporučil, aby město rušné hřiště u bloku 602 odstranilo a místo něj postavilo menší jen pro místní drobotinu a bez laviček.

Lidé žijící kolem hřiště ve Fibichovce prý drží víc při sobě a dbají o své okolí. „Když nám něco vadí, musíme to řešit hned a nespoléhat se jen na to, že to za nás vyřeší někdo jiný,“ poradila seniorka, která také nedá na hřiště dopustit.