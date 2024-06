/FOTO, VIDEO/ Tisíce lidí přilákal k jezeru Matylda v Mostě sobotní hlavní závod dračích lodí. Dvanáctého ročníku se účastnilo 43 posádek, na které pražilo slunce.

Závody dračích lodí na jezeru Matylda v Mostě v sobotu 8. června. | Video: Martin Vokurka

Pořadatel připravil několik inovací, hlavně pevné starty. „To je největší novinka. Zaručuje nejvíc spravedlivý závod. Brigádníci na molu drží zádě lodí a na pokyn start je pustí. Odpadlo tak složité řazení na volné vodě s couváním a popojížděním,“ uvedla Martina Rucká z organizace Matylda, spolek pro vzdělávání, kulturu a sport.

Další novinkou byla velká LED obrazovka v tábořišti posádek a posílená dobročinná akce na podporu spolku Nové háro, který z pravých vlasů vyrábí paruky pro onkologicky nemocné děti. Posádky i návštěvníci závodů si v charitativním stanu dračího týmu The Most Sexy Girls kupovali domácí dobroty či lístky do tomboly, a přispěli tak spolku na paruky. Ten v sousedním stanu stříhal vlasy dárcům.

Během hlavního závodu dračích lodí ORLEN StarColor Cup se konaly na Matyldě Komořanské dětské hry pořádané společností Severočeská teplárenská. Na jezeru Most bude závod menších dračích veslic 31. srpna a 18. září závod školních posádek o cenu mosteckého primátora.