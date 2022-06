Ze čtyř desítek týmů vyhrála hlavní závod posádka Bulldog gym. Tento tým obsadil první místo i v kategorii žen. Závodu se účastnila i posádka neslyšících. Tým The Most sexy girls ve svém stanu nabízel sladké pečivo a výtěžek s dalšími dary věnoval rodině vážně nemocného14letého Kubíka z Mostu, který potřebuje zaplatit finančně náročnou operaci.

Na závody s doprovodným zábavným programem přišly tisíce lidí. Z Mostu jezdily na Matyldu posilové autobusové spoje. Další soutěž dračích lodí bude v srpnu poprvé na jezeru Most v rámci sportovně kulturního festivalu The Most fest 2022.

