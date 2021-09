Soutěže se v sobotu 25. září zúčastnilo přes třicet posádek. Areál s doprovodným programem navštívily od pátku tisíce lidí. „Jsme strašně šťastní. Vyhráli jsme s velkým předstihem, protože trénujeme čtyřikrát pětkrát v týdnu,“ řekl Deníku v cíli kapitán vítězného týmu Lukáš Dundr.

Buldoci jezdí na jezeru Most, kde trénují i další posádky. Podle Dundra to letos bylo na výkonu závodníků znát. „Matylda šla výrazně nahoru,“ dodal kapitán. Jeho tým je složený z dospělých i mládeže a do Mostu už přivezl například druhé místo z pohárové soutěže dračích lodí v Lounech a bronzovou medaili z Berouna.

Mostecké závody začaly v pátek 24. září, kdy na trati dlouhé 200 metrů zápolilo přes dvacet školních posádek. Ze základních škol vyhrála Dráčata z Kamenčáku, ze středních škol byla nejrychlejší Diplomka. Některé posádky mají svérázné názvy, například Sedláci ze Souše, Mršiny, Mokrý banditi či Ouřadové. Týmy tvoří nadšenci z různých firem, organizací, obcí či skupiny přátel.

Ženské veslařky The Most sexy girl uspořádaly během závodu sbírku pro nemocného chlapce Míšu, aby mohl navštěvovat s maminkou kulturní akce. Ženy ve svém stanu nabídly dobroty, které lidé ochutnávali a přispívali libovolným finančním obnosem.

Devátý ročník Dračích lodí StarColor Cup se měl původně konat loni na jezeru Most, ale kvůli covidu se akce odložila. První závod dračích lodí na Matyldě byl v roce 2012, kde se do něj přihlásilo 28 posádek. Poté zájem rostl a v roce 2018 bylo už 54 přihlášených posádek do hlavního závodu a 28 školních posádek, což dělalo celkem 1 722 závodníků.

Dračí loď je dlouhá dlouhá skoro 13 metrů a zdobí ji dračí hlava s ocasem. Posádku tvoří maximálně 20 osob s pádly, bubeník na přídi udává rytmus pádlování. Kormidelník stojí na zádi. Startovné v Mostě je 11 500 korun pro firemní posádky a 6 900 korun pro korporace přátel. Závody navazují na tradici dračích lodích ve starověké Číně. V takzvaném dragonboatingu se pořádá i mistrovství světa a Evropy.