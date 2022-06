Čtrnáctiletý David Marko běží s kamarády po molu, kde si je fotí děvčata, a pak skočí s radostným pokřikem do vody. Mladý tým veslařů 10. ZŠ Most slaví. Právě vyhrál na mosteckém jezeru Matylda finále závodu dračích lodí v kategorii základních škol. „Věřil jsem, že vyhrajeme. Tušil jsem to už po první jízdě. Mám radost,“ svěří se David Deníku. Školní posádka plula pod křídly Bulldog gym. Veslovali holky i kluci z několika tříd druhého stupně. „Připravovali jsme se na jezeru Most, kde bylo několik tréninků,“ dodá David, který jel závod dračích lodí poprvé a hned bral zlatou medaili.

Pátek 10. června patřila vodní plocha na Matyldě mládeži ze tří desítek škol tří krajů, v neděli 11. června bude hlavní závod dospělých posádek. Přihlášena je skoro padesátka týmů. V areálu budou tisíce lidí. Dračí lodě jsou v Mostě oblíbené a družstva s roztodivnými názvy v nich závodí už podesáté.

„Já si myslím, že už to po těch deseti letech trošku umíme. Ale protože se koná jubilejní ročník, tak jsme se víc věnovali i večernímu hudebnímu programu a také připravili moc hezký program pro stovky dětí z mateřinek,“ sdělila v mumraji na břehu Martina Rucká z pořadatelské neziskové společnosti Matylda, spolek pro vzdělávání, kulturu a sport.

Spolek v srpnu uspořádá první závod dračích lodí na jezeru Most v rámci sportovně kulturní akce The Most fest, která by se také mohla stát tradicí. Pak by byly v Mostě pravidelně dva závody dračích lodí, jeden v červnu na Matyldě a druhý během letních prázdnin na jezeru Most, kde už funguje malá základna pro tréninky.

„Už se těším, až budou závody na jezeru Most. Je krásné a má čistou a hlubokou vodu. Tam to pofrčí,“ řekla závodnice a pedagožka z chomutovské střední zdravotnické školy Hana Karasová, která v pátek přivedla na Matyldu svůj tým veslujících studentů. „Poprvé jsme se účastnili minulý rok v září, a letos jsme dali dohromady nový tým. Dokonce tu mám i maturantky, které jsou už ze školy pryč, ale vracejí se ke mně. Byli jsme dvakrát na tréninku na Kamencovém jezeře, abychom se sehráli, tak uvidíme, jak to dopadne,“ řekla učitelka před další jízdou soutěže středních škol. „Týmy, které znám z jiných akcí, trénují pravidelně, tak dvakrát třikrát týdně. Ty není šance porazit,“ dodala pedagožka, která pojede nedělní hlavní závod. Matylda se jí líbí. „Moc se to tady zlepšilo. Ta mola jsou super,“ řekla.

V neděli bude na Matyldě závodit i Zbyněk Dvořák, kapitán mosteckého týmu Scamo dream team, který se účastnil všech mosteckých ročníků. „Letos mám posádku po dlouhé době poskládanou z nových členů. Nevím, jak to dopadne,“ svěřil se kapitán, který inicioval jednu novinku. V neděli se kromě hlavního závodu uskuteční soutěž posádek, které jezdí výhradně na Matyldě. Jedná se o závod Scamodoors cup, kde vítěz převezme velký putovní pohár, o který se bude závodit i v dalších letech. „Posádka, která ho vyhraje celkem třikrát, dostane pohár do trvalého vlastnictví,“ uvedl Dvořák. I on dračí lodě na Matyldě i s areálem chválí. „Za těch deset let došlo k neskutečnému pokroku v organizaci závodů. Praxe je prostě praxe. Hlavně s novými moly je to tady úplně pohádka. Kvalita jde furt nahoru, ale furt je co zlepšovat. Proto jsme udělali závod o putovní pohár,“ upozornil Dvořák.

V souvislosti s konáním závodu je omezen provoz areálu Matylda pro veřejnost. Lidé mohou přijít fandit, ale hlavně bruslaři musejí počítat s tím, že u hlavní pláže bude in-line dráha plná veslařů a jejich doprovodu. Během závodů bude uzavřena část mol podél pláží. Vodní plocha zůstane přístupná plavcům, ale musejí být opatrní a nesmí se plést lodím do dráhy.

Volně přístupný areál hlídají od pátečních 10 hodin strážníci a asistenti prevence kriminality. V pohotovosti jsou i strážníci na motocyklech. „Opatření končí v pondělí ráno,“ sdělila mluvčí mostecké městské policie Veronika Loucká. Hlídky se zaměřují i na stany a auta, aby se zamezilo krádežím. „Na lokalitu Matylda míří také kamery městského kamerového dohledového systému,“ dodala mluvčí.

Kvůli návalu lidí městský dopravní podnik posílil i na sobotu autobusové spoje. Speciální spoje jsou označené nápisem Dračí lodě. Autobusové spojení mezi centrem města a Matyldou bude zajištěno od 8.30 do 18 hodin přibližně v půlhodinových intervalech. Posilová linka staví například u Prioru, na Skupovce a u Luny.

Historie dračích lodí na Matyldě

První závod dračích lodí na Matyldě se konal v roce 2012 a přihlášeno bylo 28 posádek. V roce 2018 to už bylo 54 přihlášených posádek do hlavního závodu a 28 školních posádek, tedy celkem 1 722 závodníků.

Co je dračí loď

Dračí loď je tvaru otevřené kánoe o délce 12,5 m ozdobené na špici dračí hlavou a na zádi ocasem. Posádku tvoří maximálně 20 pádlujících osob v sedě, tedy 10 napravo a 10 nalevo plus bubeník sedící na špičce a údery do bubnu udává rytmus pádlování. Nesmí chybět ani kormidelník, který stojí na zádi a určuje směr.

Jezero Matylda o rozloze 39 hektarů a průměrné hloubce 4 metry patří mezi nejoblíbenější a nejvybavenější jezerní areály na sever od Prahy. V lokalitě, kde je kemp pro stanování a obytné vozy, jsou čtyřkilometrová asfaltová okružní cesta pro bruslaře, cyklisty a běžce, hřiště, posilovací stroje, občerstvení, místa pro pikniky a grilování, úložný box pro uzamčení kola, WC a sprchy, půjčovna paddleboardů a vodních šlapadel. Jezero je rozdělené do sektorů pro rekreaci, vodní motorové sporty a rybaření. Návštěvníci v areálu najdou i lyžařský skokanský můstek pro akrobatické skoky do vody a překážkovou pumptrack dráhu pro terénní kola. U pláže jsou moderní plovoucí mola. Na konci velkého mola je i padesátimetrová plavecká dráha a uprostřed je zabudovaný dětský bazének s hloubkou 1,10 metru a vlastním dnem. Nyní je v plánu nové občerstvení a veřejné osvětlení.