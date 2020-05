V pondělí 1. června je uzávěrka zvýhodněného startovného na letošní cyklistický závod Specialized Extrém Bike Maraton Most 2020. Ten se v Mostě uskuteční 20. června a opět bude mít svou základnu na hipodromu.

Extrem Bike Most. | Foto: Tomáš Urban

Určen je jak pro profesionální cyklisty, tak i širokou veřejnost v každém věku. Závod pořádá KL sport Most ve spolupráci s mosteckým Střediskem volného času a Policií ČR Most. Generálním partnerem je statutární město Most. Letošní ročník je navíc ještě partnerským závodem seriálu Nova Cup.