První závod dračích lodí na Matyldě byl v roce 2012, kde se do něj přihlásilo 28 posádek. Poté zájem rostl a v roce 2018 bylo už 54 přihlášených posádek do hlavního závodu a 28 školních posádek, což dělalo celkem 1 722 závodníků.

Devátý ročník Dračích lodí StarColor Cup se měl původně konat loni na jezeru Most, ale kvůli covidu se akce odložila.

Na trati dlouhé 200 metrů nejprve soutěžila dvacítka mládežnických týmů ze základních a středních škol z Ústeckého kraje. Hlavní soutěž bude v sobotu 25. září, kdy od 10 do 18 hodin změří síly přes třicet posádek dospělých týmů z různých organizací, spolků a firem. Akce s doprovodným programem a občerstvením je volně přístupná veřejnosti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.