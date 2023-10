Jedna taková výluka probíhá právě nyní. Kvůli sanaci skalního svahu u Kaznějova a opravě železničního svršku mezi Mladoticemi a Žihlí nejezdí rychlíky mezi Plzní a Blatnem u Jesenice, a to až do 27. října. Cesta mezi Žatcem a Plzní se tak protáhla o dvacet minut.

Trať je výlukami vyhlášená. Loni a předloni se více než rok rekonstruoval most přes Ohři u Žatce, v roce 2021 nebyla trať průjezdná několik měsíců kvůli opravám na Podbořansku. Dlouhé a časté výluky cestující kritizují. „Ta trať je zavřená pořád, několik měsíců každý rok, jen se vždy posuneme o stanici dále. Opravdu by nešlo to udělat najednou a pořádně?“ ptá se například Michal Jaroš. „Přijde mi, že je tam výluka pomalu každý druhý měsíc, sypou se tam šílené peníze a trať je pořád stejně pomalá. Na takovou vzdálenost je jízda dvě hodiny a čtyřicet minut z Plzně do Mostu opravdu ostuda,“ uvedl Daniel Veselý.

Správa železnic (SŽ) upozorňuje, že infrastruktura na trati dosahuje staří i čtyřicet let a dochází k častým technickým závadám. Proto přistupuje k opravám spojenými s výlukami. Kvůli jejich technické a finanční náročnosti došlo k rozdělení prací do několika etap – například mezi Blatnem a Žatcem od roku 2021 do roku 2025.

Smyslem nemalých investic je mimo jiné odstranění míst, kde musí vlaky kvůli špatnému technickému stavu trati zpomalovat. Například v roce 2021 proběhla oprava mezi Kryry a Vroutkem na Podbořansku. „Cílem je zvýšení rychlosti vlaků,“ vysvětlil tehdy před spuštěním investice mluvčí SŽ Dušan Gavenda. Traťová rychlost mezi Kryry a Vroutkem byla 60 až 70 kilometrů v hodině, po opravách se zvýšila na stovku. Se zrychlením vlaků se počítá také mezi Blatnem a Petrohradem, kde se nyní za 220 milionů korun opravuje trať včetně přejezdů, mostů a zabezpečovacího zařízení.

Další připravovanou stavbou je náhrada mostů na severu Plzeňska. „První z mostů překonává řeku Střelu nedaleko chatové osady Pod Vrážným. Rekonstrukcí projde i blízký 133 metrů dlouhý Malý Plaský tunel, kde se zatěsní průsaky, vybudují bezpečnostní výklenky a nová středová stoka,“ popsala mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová. Druhý most, u kterého se plánuje rekonstrukce, je stejně jako první z roku 1872 a překonává Mladotický potok nedaleko mladotické železniční zastávky. Obě stavby chce SŽ zahájit v roce 2024, mosty budou mít nové ocelové konstrukce. Pro cestující to znamená, že se rozsáhlým výlukám mezi Žatcem a Plzní nevyhnou ani příští rok.

Aby se celá trať mezi Žatcem a Plzní uzavřela úplně a proběhly naráz rozsáhlejší práce, podle SŽ nejde. Důvodem je požadavek dopravců, aby byl zachován alespoň z jedné strany provoz nákladních a osobních vlaků do Podbořan.

Na trati jezdí motorové rychlíky společnosti GW Train Regio, 107 kilometrů dlouhou cestu mezi Plzní a Žatcem urazí pokud není výluka za jednu hodinu a 54 minut. Návrh jízdního řádu na rok 2024, který začne platit letos v prosinci, počítá se zrychlením vlaků o tři minuty. Význam rychlíkové trati by neměl klesnout ani v budoucnu, v rámci chystaného posílení veřejné dopravy na rozhraní Ústeckého, Karlovarského, Středočeského a Plzeňského kraje se z Blatna stane přestupní uzel.