Martin Vokurka dnes 17:00

V okresu Most začaly v pátek 20. září volby do zastupitelstva Ústeckého kraje. Dveře volebních místností se otevřely ve 14 hodin a zavřou se ve 22 hodin. Hlasování bude pokračovat v sobotu 21. září od 8 do 14 hodin. Volební místnosti jsou na obvyklých místech, zejména v areálech škol.