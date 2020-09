Po čtvrtletní pauze způsobené letními prázdninami se ve čtvrtek 24. září sešlo mostecké zastupitelstvo. Na zasedání přišlo v rouškách 41 ze 45 politiků. Jednání ve špatně větraném starém sále museli brzy přerušit, aby neodpadli. Nervozita byla znát už na začátku.

Mostecký rodák z městské části Souš Rudolf Kašpar chtěl vystoupit v diskuzi občanů ještě před schválením programu jednání, protože hlavní debata pro veřejnost bývá mnohem později. „Přece tu nebudu čekat, když je covid,“ řekl senior. Zastupitelé mu sice nevyhověli, ale mohl se vyjádřit brzy po své žádosti, když politici řešili autodrom, který starousedlík opět kritizoval kvůli hluku.

Opoziční zastupitelka a náměstkyně ministra životního prostředí Berenika Peštová (ANO) po hodině a půl jednání navrhla přestávku. „Jsou úplně jiné podmínky, než je běžné. Máme všichni roušky na ústech a jedná se opravdu nepříjemně. I na ministerstvu děláme přestávku,“ vysvětlila politička, mezi níž a vedením města to často jiskří. Primátor Jan Paparega (ProMOST) vyhlásil přestávku na pět minut a většina politiků se šla nadechnout čerstvého vzduchu na ochoz radniční střechy, se kterým zastaralý sál sousedí.

Přestože se politikům v místnosti hůře dýchalo a mluvilo, našli si čas i na vtipkování a hádku. Například před schválením názvu „jezero Most“ pro nově otevřenou rekreační oblast náměstek primátora Marek Hrvol (ProMost) upozornil, že v zákulisí se diskutovalo i o křestních jménech pro zatopenou šachtu. Náměstek v žertu uvedl, že jezero by se mohlo jmenovat Berenika. Opoziční zastupitel Jan Hrubeš (Piráti a Zelení pro Most) se k žertování přidal a navrhl název „jezero Rouček“, po bývalém řediteli těžební společnosti Vršanská uhelná Vladimíru Roučkovi, který letos dostane Cenu města Mostu za rok 2019 za celoživotní práci v hornictví a za aktivní podporu města.

Kritici uhelného průmyslu Piráti a Zelení doporučili cenu neudělit, ale neuspěli stejně jako Peštová, která navrhla ocenit in memoriam nedávno zemřelého mosteckého publicistu Radka Petržilku. Volba laureáta se nakonec proměnila v hádku všech zastupitelských klubů. „Je to zbytečné a dehonestující,“ prohlásil Radek Belej (KSČM). Trpělivost došla i primátorovi. „Nedělejme z toho tady šaškárnu!“ vyzval zastupitele.

Předvolební zasedání, které začalo ve 13 hodin a zahrnulo desítky bodů, se protáhlo až do půl páté. Kvůli epidemii koronaviru mohla veřejnost přijít jen na balkón, ale dorazili tam jen dva občané v rouškách. Jednání zastupitelstva radnice opět vysílala živě na internetu.

Náročná příprava voleb

Teď se úřad města soustředí na náročnou organizaci voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje, které budou 2. a 3. října a vyžadují dodržení hygienických opatření. Voliči s onemocněním covid-19, kterým zdravotníci či hygienici nařídili karanténu, mohou hlasovat z auta v roušce a bez předchozího objednání ve středu 30. září od 7 do 15 hodin na parkovišti v ulici Hořanská cesta nad Souší. Na tomto stanovišti drive-in pomůže úřadu armáda. Pokud volič v karanténě nebude moci přijet, může do čtvrtka 1. října požádat krajský úřad na telefonním čísle 773 031 725 o příjezd speciální volební komise .

Zhoršující se epidemiologická situace začala na Mostecku opět víc ovlivňovat i kulturní akce, sport a služby pro veřejnost. Městská společnost Sportovní hala Most se po dohodě s pořadatelem rozhodla zrušit všechny koncerty do konce tohoto roku. „Současná situace není jednoduchá a pro kulturu a sport to platí bohužel dvojnásob,“ informoval ředitel sportovní haly Petr Formánek.

Hokejisté druholigového týmu Mostečtí lvi byli nuceni odložit své zápasy v tomto a příštím týdnu. Důvodem je pozitivní test na koronavirus u dvojice hráčů. Městský úřad Litvínov znovu upravil svou provozní dobu pro veřejnost. Od 1. října do odvolání bude otevřený jen v pondělí a ve středu.

V okresu Most, který má 114 tisíc obyvatel, bylo 23. září 66 lidí s pozitivním testem na koronavirus. Od března se prokázala nákaza u celkem 158 osob, z toho 87 pacientů se vyléčilo a 5 zemřelo.