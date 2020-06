Nepříjemnou dohru měl konec školního roku na 14. ZŠ v Mostě. Kvůli vyhroceným sporům s novým ředitelem Bohumilem Moravcem daly výpověď čtyři učitelky v čele s Ivanou Hvězdovou, jež je zastupitelkou za opoziční ANO a loni se ucházela v konkurzu o post ředitelky. Její kolegové z hnutí chtěli minulý týden prosadit odvolání ředitele, ale jejich návrh se na program zastupitelstva nedostal. Nezískal většinu hlasů.

„Celý atak od hnutí ANO chápu jako tendenční reakci na neúspěch jejich kandidátky na post ředitele školy,“ sdělil Deníku Moravec, který v komunálních volbách kandidoval za KSČM. To mu dle zastupitele Jana Schillera (ANO) v konkurzu na post ředitele pomohlo, protože komunisté podpořili menšinovou vládu ProMostu.

Okresní šéf komunistů a zastupitel Radek Belej označil kampaň proti Moravcovi za zpolitizovanou. „Pokud by konkurz vyhrál někdo z ANO, tak by dnes nikdo nebyl napadán,“ uvedl. Podle Bereniky Peštové (ANO) však nejde o politiku, ale o školu, která ztrácí zkušené kvalifikované pedagogy.

Hvězdová podala výpověď v květnu po druhém vytýkacím dopisu, kdy odmítla nařčení, že měla v nouzovém stavu poškodit žáky špatným vyplněním přihlášek na střední školu. „Byla to neustálá kontrola, neustálé ataky na to, že mě potřebuje vychovat, že mě musí napravit, že jsem drzá a arogantní. Nešlo to dále vydržet,“ popsala veřejně chování ředitele.

Po Hvězdové podaly výpověď tři učitelky, které nesouhlasily se způsobem řízení školy, s chováním ředitele k podřízeným a s dalším směřováním školy.

Tři rodiče se učitelek zastali v diskuzi občanů na zasedání zastupitelstva, kterému předali petici proti řediteli. „Nastoupil a začínají být problémy,“ sdělila nespokojená maminka. Podle desítek petentů se na škole rozpadá tým a mohou za to ředitel a politika. „Znepokojeno je více rodičů,“ uvedl otec jednoho z žáků. Několik dětí během emotivního jednání v radničním sále drželo transparenty s nápisy „Neberte nám učitele, vemte si zpět ředitele“ nebo „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“.

Moravec den poté kritiku odmítl. Poukázal na to, že postupuje podle předpisů a vytýkací dopisy byly nutné v rámci pracovně právních vztahů a ochrany dětí. „Jestliže dochází k možnému poškození žáků, mám povinnost jednat a napravit veškeré kroky, které by mohly poškodit naše žáky,“ řekl. Odmítl tvrzení, že výpovědi ohrožují chod školy se sedmi stovkami žáků. Podle něj nejde o hromadný odchod pedagogů a uvolněná místa nahradí učiteli s příslušnou aprobací.

Moravec také upozornil, že nespokojení jsou jen rodiče ze tříd odcházejících kantorů. „Ti se dobrovolně ze své vlastní vůle rozhodli opustit své žáky před stěžejním 9. ročníkem,“ dodal. Podle ředitele jeho kritici z ANO, kteří nepracují ve školství, nedokáží jeho práci odborně posoudit a poškozují neoprávněnými výtkami pověst celé školy.

„Likviduje se tu jedna z nejlepších škol,“ namítl Schiller s odvoláním na nespokojené žáky a rodiče. Řada z nich se podle něj bojí proti řediteli vystoupit.

Podle primátora Jana Paparegy (ProMost) je předčasné dělat ukvapené závěry, protože petice je novinka a vše se musí prošetřit. „Budeme se tím intenzivně zabývat,“ slíbil primátor. Magistrátní odbor školství oznámil, že celou situaci vyhodnocuje a koná v součinnosti s Českou školní inspekcí, která také obdržela stížnost.

ANO vidí příčinu problému v tom, že konkurzy na ředitele škol nejsou transparentní a pro radní závazné, což legislativa umožňuje. Odborná komise loni doporučila radním jmenovat do čela 14. ZŠ Hvězdovou, ale radní vyhlásili nové řízení, při kterém uspěl Moravec.