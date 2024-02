Schválená suma je odborným odhadem částky, která se má vyčerpat na letošní část rekonstrukce. „Musíme být připraveni na podpis smlouvy se zhotovitelem,“ vysvětlil primátor Marek Hrvol (ProMOST).

Neveřejné zadávací řízení ještě neskončilo, odvolací lhůta pro účastníky veřejné zakázky na rekonstrukci Repre trvá do 1. března. Pokud do tohoto termínu žádná ze zúčastněných firem nepodá námitku, město by mohlo uzavřít s vítězem zakázky smlouvu už v pondělí 4. března a práce by mohly začít.

Aktivisté během čtvrtečního zasedání zastupitelstva požádali politiky, aby neschválili rozpočtové patření.

Tichý protest studentů kvůli Repre a knihovně na zasedání zastupitelstva 29. února.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

„Projekt není zdařilý a nevyužívá plně potenciálu kulturního domu,“ sdělil v diskuzi občanů Martin Trávníček z občanské iniciativy The most Most. „Tvrzení, že přesunem městské knihovny centrum města ožije, není podložené,“ dodal student architektury. Po schválení peněz na Repre aktivisté ze sálu odešli.

V Repre bude podle projektu kromě knihovny multifunkční sál pro plesy, koncerty a konference s kapacitou 800 lidí, kino, planetárium, kavárna-restaurace a komerční prostory k pronájmu. Při rekonstrukci postupně zmizí vnitřní vybavení, podlahy, střecha, fasáda a výplně otvorů. Zůstane jen holá betonová konstrukce, která se bude zaplňovat novými prvky. Repre bude během rekonstrukce oplocené a po rozsáhlé úpravě bude jeho provozovatelem Městská knihovna Most. Její současnou budovu chce město využít pro kulturní či vzdělávací účely.

Kritici z řad odborníků a veřejnosti dlouhodobě požadují šetrnější rekonstrukci Repre a mají výhrady i ke stěhování knihovny kvůli obavám ze zániku její současné účelové budovy. Aktivisté na únorové demonstraci u Repre mimo jiné požadovali vypsání ideové architektonické soutěže, která by ukázala, jakými způsoby lze kulturní dům využívat a jakými funkcemi ho lze naplnit, aby došlo k oživení centra města.

Radní rozhodli 15. února o výběru zhotovitele na rekonstrukci Repre, zahrnující stěhování knihovny. Komise vybrala při soutěži stavebních firem zatím nejmenovanou společnost, která nabídla nejnižší cenu, necelých 785 milionů korun bez DPH. Do 31. prosince 2026 by mělo být Repre v provozu.