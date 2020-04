Zasedání mosteckého zastupitelstva ve čtvrtek 23. dubna bylo vizuálně nejpodivnější v jeho historii. Politici přicházeli v roušce či ochranném štítu a zdravili se lokty. Vítaly je dezinfekce ve sprejích a nový zasedací pořádek s dvoumetrovými rozestupy. „Tady, tady! Tam už jsou Piráti! Musíte blíž!“ volala na opozičního zastupitele Arnošta Ševčíka (SMM) jedna z úřednic, které ukazovaly politikům jejich místa. Na každém ležela obálka a v ní rouška s logem Mostu a gumové rukavice.

Veřejnost do radničního sálu nepřišla. Na vyhrazeném balkóně seděli mezi zapáskovanými křesly jen dva novináři. Politici k řečnickému pultu nechodili. Mluvili v sedě.

Hlasování bylo rychlé

„Zasedáme v nouzovém stavu a v jiných podmínkách. Dodržujeme samozřejmě opatření s rozestupy. Proto je sál zaplněn až po okraj,“ řekl primátor Jan Paparega (ProMost). Přišlo 39 z celkových 45 zastupitelů. Dorazil i nejstarší zastupitel, 75letý Alois Malý (ProMost), oba poslanci Jan Schiller (ANO) a Hana Aulická Jírovcová (KSČM) a senátorka Alena Dernerová (ProMost).

Zastupitelstvo schválilo například prodej pozemků novému investorovi v zóně Joseph, dotace různým organizacím, rozpočtová opatření a výkup čtyř bytů pro sociální bydlení. Hlasovalo se rychle a většinou bez připomínek. Ani zpráva o loňské činnosti výboru pro mapování a eliminaci negativních sociálních jevů se nekomentovala. Předseda výboru a radní Jiří Nedvěd (ProMost) požádal zastupitele, že jim rád sdělí podrobnosti po telefonu, aby se shromáždění ve stavu nouze zbytečně neprotahovalo.

Během jedné hodiny však stihlo probrat navíc jedno aktuální choulostivé téma. Patricie Prokešová (ANO) ve volné diskuzi upozornila na možné porušování bezpečnostních opatření cizinci, kteří pracují v chemičce Unipetrol na zarážce. „Lidi mi píšou a volají, že se setkali třeba s Poláky z chemičky v obchodě. Já se tam s nimi potkala taky,“ uvedla.

Zahraniční technici, kteří na zákonnou výjimku postupně přijíždějí od hranic do odstavené chemičky, do běžných obchodů na Mostecku nesmějí. Podle některých politiků si však lze členy těchto údržbářských týmů splést s cizinci, kteří v okrese dlouhodobě žijí a neplatí pro ně přísné omezení pohybu.

Podnět, že cizinci ze zarážky využívají MHD, kterou mají také zakázanou, obdržel městský dopravní podnik. „Nasadili jsme na to kontroly. Za asistence městské policie jsme tyto osoby prověřili, ale nejsou to skupinky, které jsou na zarážce. Jsou to běžní zaměstnanci, kteří tu pracují delší dobu,“ vysvětlil ředitel dopravního podniku a zastupitel Daniel Dunovský (ProMost).

Chemička přesto ve středu 22. dubna sama zveřejnila jednu mimořádnou událost. Přestože hygienici nařídili, aby zarážkoví pracovníci ze zahraničí neopouštěli své ubytovací prostory mimo cest do práce, policie v úterý 21. dubna odpoledne zjistila v litvínovském Tesku 10 Slováků, kteří den předtím přijeli na zarážku. K incidentu došlo podle Unipetrolu během vstupního školení organizovaného externí společností, kdy si Slováci odskočili koupit potraviny.

„Skupina deseti servisních pracovníků byla obratem testována na výskyt onemocnění COVID – 19 a ve všech případech s výsledkem negativní,“ oznámil Unipetrol. Porušení karanténního opatření chemička projednala s externí firmou a posílila doprovod týmů. Od hotelu Cascade v Mostě, kde bydlí část cizinců, budou odjíždět 4 autobusy místo 24 dodávek kvůli lepší kontrole.

Celkově už na zarážku dorazilo 397 zahraničních pracovníků (167 ze Slovenska, 178 z Polska, 10 z Německa, 13 z Francie a 29 z Rumunska). Dosud nikdo nejeví příznaky nákazy nebo nebyl nakažen. Celkem bylo otestováno 224 osob. Do konce dubna se očekává příjezd 73 cizinců, z toho 5 z Polska a 68 ze Slovenska.

Původně se mělo zastupitelstvo sejít ve čtvrtek 16. dubna, ale kvůli pandemii se raději o týden posunulo. Další zasedání zastupitelstva v Mostě bude 25. června v konferenčním sále hotelu Cascade, protože v tu dobu se má rekonstruovat radniční zasedací místnost.

V Litvínově se zastupitelé sejdou ve čtvrtek 30. dubna. Aula Schola Humanitas se upraví tak, aby se všichni politici dovnitř vešli v daných rozestupech. Úředníci a veřejnost budou sedět zřejmě v předsálí, kde průběh jednání uslyší. I v Litvínově se bude zasedání vysílat on-line na internetu.