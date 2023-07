Pětasedmdesátiletá Zuzana z litvínovské Osady kdysi dělala na poště. Nejprve na hlavní u přepážky a pak třiadvacet let doručovala zásilky. Teď chodí o holi a když chce v penzi na poště něco zařídit, musí se vypravit do vzdálenějšího centra města. Blízká poštovní pobočka na Osadě je totiž od července natrvalo zavřená. „Docela dost se mě to dotklo. S manželem jsme oba chromí a hlavní pošta je pro nás daleko,“ svěřila se seniorka Deníku, když kolem zrušené pobočky pomalu mířila ke konečné tramvaje.

Na pobočku chodila hlavně vyzvedávat objednané doplňky stravy a posílat dětem, vnoučatům a pravnoučatům peníze k narozeninám nebo k Vánocům. Teď musí všechno vyřizovat jinde. Kvůli delší vzdálenosti a chronické nemoci se cestu snaží maximálně využít. „Na hlavní poště jsem byla včera, protože jsem šla k doktorovi. Lidí bylo na hlavní poště hodně, ale že by to šlo nějak pomalu, to ne,“ řekla Litvínovanka. Problém vidí spíše v tom, že odbavení na pobočce bylo jednodušší. Na hlavní poště se její manžel musí naučit používat monitor vyvolávacího systému, aby získal lísteček s pořadovým číslem. „Z takových novinek je vždycky nervózní,“ povzdechla si paní Zuzana.

I den poté nebyly na hlavní poště v Litvínově dlouhé fronty. V hale čekala na odbavení zhruba desítka lidí. „Tady je to pořád stejné. Já sem chodím furt, protože hlavní poštu mám blízko,“ řekla jedna z klientek největší místní pošty, které se rušení poboček nedotklo.

Rušení poboček České pošty zasáhne Mostecko. Tady už dopis nepošlete

Klid byl také v pondělí 10. července na hlavní poště v Mostě. Odpoledne tam nebyl žádný dav. Hodně lidí je na dovolené, takže pro srovnání bude lepší září. Přesto někteří lidé po omezení poštovních služeb zmatkují. „Lítáme jak pitomí,“ svěřil se seniorský manželský pár před zrušenou poštou v mostecké ulici SNP. Dvojice bydlící u knihovny v ulici Moskevská nejprve jela nakoupit do Alberta v ulici Velebudická, kde chtěla zajít i na poštu. „Jenže jsme zjistili, že pošta v Albertu je zavřená, a tak jsme přijeli na blind do SNP, protože tady na téhle poště to vždycky odsejpalo. Na poštu do Teska jsme nejeli, protože jsme si říkali, že tam bude hodně lidí,“ vysvětlila manželka, které nakonec nezbývalo nic jiného, než jet s manželem od zavřené pošty na SNP do centra na hlavní poštu. „Věděli jsme, že některé pošty se budou rušit, ale nevěděli jsme jaké. Nejsme s tím spokojeni, protože už máme nějaký ten věk,“ dodala Mostečanka.

Pošťačky rušení pobočky oplakaly

Zánik pošty v ulici SNP překvapil řadu obyvatel. „Lidi jsou nešťastní. Mohlo to tu zůstat,“ sdělila dnes už bývalá uklízečka pošty. Podle ní zrušení pobočky obrečely i pošťačky, ale o práci naštěstí nepřišly, protože přešly na jiné pozice. „Hlavně, aby tu místo pošty nebyla hospoda,“ dodala žena.

Zamčená a zhasnutá je i pošta v mostecké nemocnici, kde jsou teď před výlohou bedny s ovocem ze sousedního krámku. Zrušení pošty v největším zdravotnickém zařízení v okrese rozladilo personál i pamětníky. „Pro pacienty je to teď komplikovanější, protože poštu měli blízko,“ shodli se dvě zaměstnankyně nemocnice. „Všem to vadí. Lidi jsou naštvaní,“ uvedla bývalá pracovnice nemocnice, do které stále chodí na obědy a poštu ještě nedávno využívala. Pobočka tam vydržela desítky let. „Furt jsme ji používali. Součástí mé práce bylo nosit balíky na poštu,“ zavzpomínala další seniorka, která v nemocnici pracovala.

Co budu dělat? To ještě nevím, řekla pošťačka z Mostecka, která ztratí místo

Radnice chtěla malou poštu v nemocnici po stížnostech zákazníků převzít, ale nakonec od záměru ustoupila kvůli vysokým nákladům. „My jsme se nakonec rozhodli, že službu Česká pošta Partner Plus nevyužijeme. Ty původně prezentované podmínky se neustále navyšovaly o další náklady a skutečně už to pak bylo velmi neefektivní,“ sdělil pro Český rozhlas primátor Marek Hrvol.

K 30. červnu skončily v ČR z úsporných důvodů tři stovky pošt, z toho na Mostecku sedm. Rušení kritizovala i litvínovská radnice.

Česká pošta svůj záměr oznámila v březnu. „Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme,“ informoval tehdy Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty.

Převést rušené pobočky na franšízu? V žádném případě, reaguje pošta

Podle státního podniku za posledních pět let klesl zájem o poštovní služby na pobočkách o 40 procent. Důvodem je digitalizace a rostoucí zájem o on-line prostředí. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) proto upravil parametry rozložení poboček ve svých normách. Nově tak každá obec s počtem obyvatel nad 2 500 nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří.

Pobočky, které jsou nově spádové pro klienty, jejichž pošta byla zrušena, mají mít dostatečnou kapacitu pro jejich obsluhu. Na nejvytíženějších poštách se lze objednat na konkrétní čas a na konkrétní službu. Pro odeslání a výdej balíků mohou zákazníci využít Balíkovny a samoobslužné výdejní boxy.

Změny byly už dříve

Ke změnám ve struktuře pošt na Mostecku došlo i v letech 2013 a 2014. Nejprve skončila pošta Most 9 v Souši. Zároveň posílila pobočka v obchodním domě Tesco (delší provozní doba včetně neděle a širší nabídka služeb). Nejvíce se tyto změny dotkly lidí, kteří v Souši pobírali důchod a vyzvedávali si ho osobně přímo na poště. O rok později zanikla pošta v bloku 735. Obyvatelům velkého sídliště Sedmistovky nepomohly ani písemné protesty. Nejbližší poštu mají od té doby v Kahanu. A v roce 2014 se v bloku 11 v ulici SNP otevřela nová pošta Most 3. Původně byla v nechvalně proslulém bloku 5, kde se netopilo. Česká pošta tuto pobočku koncem roku 2012 dočasně zrušila. Lidé sepsali petici, že pobočku chtějí jinde, ale poblíž. Čekali na ni dva roky. Teď je však i tato pobočka natrvalo zavřená.

V Mostě 1. července zanikly pošty v ulici SNP, v nemocnici a v Albertu v ulici Velebudická. V Litvínově skončily pošty u Míru, v Chudeříně, v ulici Podkrušnohorská a v Záluží. Most si teď musí vystačit s třemi poštami (hlavní v ul. Moskevská, pobočka v Tesku a pobočka v Kahanu) a Litvínovu zůstaly jen hlavní pošta na náměstí Míru a pobočka v sociálně vyloučené lokalitě Janov.