V areálu soukromého zámku v Korozlukách v pondělí 17. srpna přemísťovali do parku restaurovanou raně barokní sochu sv. Jana Nepomuckého. Transfery významných uměleckých děl jsou součástí dlouhodobé obnovy kulturní památky, která se letos poprvé otevřela pro veřejnost 1. srpna. „Interiéry v zámku jsme kompletně předělali,“ sdělil majitel Miroslav Perout.

Loni se v době stavebních a restaurátorských prací individuální prohlídky zámku nekonaly. Od tohoto měsíce lze areál navštívit o vybraných víkendech. Zámek zájemcům nabízí dva památkové okruhy včetně expozice věnované záchraně objektu, který byl před rokem 1989 opuštěný, zdevastovaný a hrozila mu demolice.

Letošní epidemie koronaviru zámku spíše prospěla, protože byl klid na úpravy interiéru i na vrácení zápůjček z muzeí či ze státních a sběratelských sbírek.

Pokračuje i revitalizace zámeckého parku, kde část zeleně poškodilo sucho. V areálu se v souhrnu jedná o řadu činností, kterým rodina majitele věnuje volný čas po svém civilním zaměstnání. Proto nejsou prohlídky během pracovního týdne jako v případě státních zámků.

Zajímavou příležitostí jak Zámek Korozluky a jeho park poznat bude akce Živá zahrada, která se uskuteční v neděli 30. srpna a je zaměřena hlavně na rodiny s dětmi. Při rozloučení s prázdninami na návštěvníky od 10 do 17 hodin čeká v parku přehlídka loutkových divadel, řada výtvarných dílen, výstava prací žáků ZUŠ Moskevská, stánkový prodej a historické pouťové atrakce. Vstupné pro děti je 60 korun, pro dospělé 80 korun.

Do Korozluk zamíří zřejmě hodně lidí, protože zájem o kulturní památky roste. Vyšší návštěvnost oproti minulému létu evidují od července například v přesunutém kostele v Mostě. „To ale neznamená, že bychom dohnali letošní velkou ztrátu,“ upozornila kastelánka Ludmila Klimplová. Mostecká národní kulturní památka se jako ostatní státní objekty památkové péče otevřela kvůli nouzovému stavu se zpožděním. Dokonce i začátek července byl podle kastelánky slabší, pak se ale návštěvnost začala zvyšovat. Tržby dělají především rodiny s dětmi. „Očekáváme, že to vydrží do konce prázdnin a pak se uvidí,“ uvedla kastelánka.

Cizinců zatím přijíždí málo, což je důsledek globálních hygienických opatření. Češi, kteří tráví dovolenou v tuzemsku, chtějí vidět celý kostel včetně věže s vyhlídkou na město a jezero Most, které se otevře pro veřejnost 12. září. V tu dobu už budou děti ve školách, ale hromadné výpravy žáků a učitelů správa kostela neočekává, protože školy organizují prohlídky chrámu hlavně v květnu a červnu.

Než se kostel koncem října opět uzavře, uspořádá například Hradozámeckou noc. Zaměstnanci památky budou v sobotu 29. srpna od 21 hodin během prohlídky převlečeni za slavné panovníky, jejichž jména budou návštěvníci hádat. Tradiční akci doprovodí hra na varhany. Správa kostela zatím počítá, že přijde necelá stovka lidí. Vstupenky bude možné zakoupit přímo před prohlídkou v pokladně kostela.