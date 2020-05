Na nádvoří zámku Jezeří stály před rokem davy. Teď tam v nepošlapané trávě leží koza Líza a líně mečí. Je jediná, která nic nedělá. Za barokními zdmi se stále uklízí a opravuje. „Je toho strašně moc,“ říká kastelánka Hana Krejčová.

Rozsáhlý komplex zachráněný před zánikem se dlouhodobě obnovuje a letos ho navíc ovlivňuje pandemie koronaviru. Návštěvníci přijdou až v pondělí 25. května a čeká je omezení. První dva týdny bude areál ve zkušebním provozu a nabídne jen okruh bez průvodce, aby nepočetný personál zvládl mimořádnou situaci s hygienickým opatřením.

Vstup se má u brány regulovat. Lidé musí mít roušku, dodržovat rozestupy, do pokladny chodit jednotlivě a platit hlavně kartou. Prověřuje se i možnost rezervace prohlídky on-line.

Zahájení sezony se podle kastelánky možná nevyhne nepříjemnostem, třeba delšímu čekání na prohlídku, když bude nával. „Nikdy neodhadnete, kolik lidí z celé republiky se k nám nahrne. Obzvlášť teď, kdy se všichni těší ven a pondělí je skoro jako víkend,“ upozorňuje kastelánka. Jezeří navíc láká svou pohnutou historií i umístěním mezi šachtou a horami a víc se o něm mluví. Zámek u Horního Jiřetína se letos jako první česká památka dostal na seznam nejohroženějšího kulturního dědictví v Evropě.

Areál se zahradou je naštěstí velký, takže s rozestupy by neměl být problém. Občerstvení je ale lepší mít vlastní. Zásady pro návštěvníky se mohou ještě měnit, proto mají před výletem sledovat web zámku či Národního památkového ústavu, kde najdou podrobnosti.

Po první návštěvní vlně je v plánu rozšíření hlavní trasy o další prostory. Půjde hlavně o náhled do knížecí jídelny, aby lidé pochopili rozlehlost piana nobile, což je tzv. vznešené patro ve šlechtických palácích zahrnující soubor reprezentativních síní. „Chceme, aby lidé viděli zase něco jiného,“ vysvětluje kastelánka.

Oblastní muzeum a galerie v Mostě uvítá první návštěvníky už v pondělí 11. května. „V tento den bude vstup zdarma a otevírací doba výjimečně od 10 do 18 hodin,“ upozornila mluvčí muzea Jitka Klímová. Povinností bude nošení roušky, dezinfekce rukou u vstupu a rozestup s výjimkou rodin. WC pro veřejnost zůstane zatím zavřené. Přístupné budou výstavy o sádrovci, o pozůstalosti Ulriky von Levetzow se sadou šperků, o životě obyvatel Krušnohoří a o zániku a zrození města Most. Na červen se připravují nové dvě výstavy. Knihovna muzea začne sloužit badatelům až v září a do té doby bude vyřizovat dotazy elektronicky.

Pondělí 11. května bude na Mostecku zřejmě nejrušnějším dnem od vyhlášení nouzového stavu v půlce března. Otevřou se základní školy pro žáky 9. tříd kvůli přípravě na přijímací zkoušky na střední školy a do mosteckých školek a jeslí se vrátí stovky dětí. Sportovní hala Most odemkne vnitřní a venkovní areály, dětská hřiště a skatepark. Středisko volného času zprovozní některé kroužky nejvýše pro 15 účastníků a městská knihovna se v omezeném režimu otevře od 10 do 18 hodin, kdy lze vracet knihy a půjčovat jen objednané. Zavřený zatím zůstane Funpark v parku Šibeník.

Ve stejný den jako zámek Jezeří se otevře Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě a do škol se vrátí část žáků 1. – 5. ročníků. Zbytek bude moci zůstat doma v online výuce. Od 26. května budou v centru Mostu pravidelné úterní trhy a od 1. června sobotní bleší trhy v areálu TJ Baník Souš, kde ale bude například zákaz prodeje občerstvení k přímé konzumaci.