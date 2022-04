Je poledne a doprava na dvouproudové silnici I/27 u chemičky v Záluží houstne. Kolem benzinky projede každé tři sekundy jedno auto, a to v továrně ještě neskočila ranní šichta. Sedmačtyřicetiletá směnařka Martina nemá tyhle chvíle ráda. Pokaždé, když chce z vedlejší silnice na Benešáku vjet do hlavního proudu směrem na Most, uvízne na téčkové křižovatce. Na odbočení čeká i deset minut. „Je to masakr,“ povzdechne si. „Řekla bych, že rok od roku je tu víc a víc aut. Když lidi jedou domů z ranní, tak ve špičce skoro nemají šanci dostat se na hlavní, protože kolona je nepustí,“ dodá Mostečanka. Uvítala by kruhák, i když u blízké benzinky už jeden stojí. Výjezd na I/27 považuje Martina za největší problém této páteřní silnice, která prochází největším průmyslovým areálem v okrese a spojuje města Most a Litvínov.