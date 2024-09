Ráno v pondělí 2. září se po dvouměsíčním volnu otevřely školy. Ty základní slavnostně přivítaly žáky prvních tříd. Například ve 4. ZŠ v Mostě se tradiční ceremoniál konal na nádvoří, kde bylo velké shromáždění. Děti dostaly po proslovech ředitele a primátora od starších žáků květiny a po focení odešly s učitelkami a rodinami do tříd.

Město Most letos investuje do rekonstrukcí škol desítky milionů korun. Právě ve 4. ZŠ jsou novinkami učebny chemie, přírodních věd, školního poradenského pracoviště a kabinety s lepším vybavením. Ještě se modernizuje školní sportoviště.

A jak to bude s dalšími volnem? Podzimní prázdniny budou v úterý 29. října a středu 30. října, vánoční potrvají od pondělí 23. prosince do pátku 3. ledna 2025. Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 31. ledna a jarní připadají na týden od 10. března do 16. března.

