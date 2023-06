Strážník Roman Tuček uZáchranná stanice pro exotické živočichy na služebně Městské policie Most.Zdroj: Deník/Martin VokurkaPřekvapivý nález živého hada ohlásil na tísňovou linku 156 náhodný kolemjdoucí a na místo vyjeli s odchytovým vozidlem strážníci, kteří korálovku převezli do záchranné stanice pro exotické živočichy na služebně Městské policie Most. Tam se o hada a další podobné nalezence stará zkušený strážník Roman Tuček, který je chovatelem exotických zvířat. „Každý máme nějakého koníčka a já jsem zakotvil tady,“ svěřil se Deníku v záchranné stanici , kde ho můžete vidět, když zrovna nehlídá veřejný pořádek.

Odchycení ztracení psi nacházejí dočasný azyl v mosteckém zvířecím útulku v Rudolicích. Ale co takový had, který uteče chovateli? Nebo plaz, kterého někdo vyhodí? Kde končí tahle drobotina? Třeba taková korálovka mexická. Jednu někdo nedávno strčil do plastové krabičky a pak ji v igelitové tašce pověsil v Mostě na popelnici.

Odmalička se pan Tuček zajímal o přírodu. Postupem času měl větší nároky a začal chovat první zvířata, hlavně plazy. Pak nastoupil k nově vzniklé mostecké městské policii, která mimo jiné zahájila odchyt zatoulaných či opuštěných zvířat. Byla to doba, kdy přibývalo nejen psů a koček, ale objevovalo se víc cizokrajných menších živočichů, kteří občas z domácích chovů utíkali do společných prostor paneláků nebo ven na ulici. Lidé to oznamovali strážníkům a ti na to museli reagovat.

Městská policie nejprve odvážela malé exoty do chomutovského zooparku, ale když už nemohla, našla jiné řešení. Protože měla strážníka-chovatele, zřídila speciální místnost, kam odchycené hady, pavouky a další zvířecí miláčky proškolené hlídky odnášely a Roman Tuček se o němé tváře začal starat, než si je vyzvednou majitelé.

Za posledních deset let prošlo záchrannou stanicí městské policie přibližně 200 zvířat. Část z nich odchytil v terénu sám Roman Tuček, část přivezli jeho kolegové. Ti si ho někdy přivolají, pokud si nejsou jisti, zda nalezený druh není jedovatý. Aby záchranná stanice vypadala živěji, chovatel v uniformě do ní přidal i své rybičky v akváriu, protože plazi se moc nehýbou a někteří nejsou v teráriích příliš vidět.

Ve stanici je například korálovka kalifornská odchycená na chodbě bloku 85 v roce 2013. „Tehdy měla zhruba třicet centimetrů. Majitel se o ni nepřihlásil a od té doby tady žije,“ sdělil strážník. Ve vedlejším teráriu je užovka tenkoocasá nalezená v domě „U Bati“ v centru města.

Strážník Roman Tuček ukazuje žákům ze 4. ZŠ Most záchrannou stanici pro exotické živočichy na služebně Městské policie Most.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Strážník si vzpomíná na svůj první odchyt. Bylo to ještě v 90. letech a jednalo se o zmiji na zahradě mateřské školky v ulici Podkrušnohorská v Litvínově. Pomáhal ale i v Lomu, odkud byla také hlášena zmije, ale na místě zjistil, že je to užovka. K nevšedním případům patřil odchyt užovky zalezlé u splachování na toaletě panelákového bytu na sídlišti Pod Lajsníkem v Mostě.

Ve stanici je i pavouk, kterého majitelé nechali v bytě a odstěhovali se. Novými nalezenci jsou dvě agamy. Jednu strážníci našli po oznámení u zahrádek v ulici Pionýrů a druhá se objevila na trávníku v ulici K. J. Erbena. „Chovatelé je berou na sluníčko a zároveň na pastvu, a tak se může stát, že se jim zvířata zaběhnou a ztratí se,“ vysvětlil strážník, který za další příčinu útěků označil špatně zajištěná domácí terária.

Rozhodně to není konečná stanice

Policejní „záchranka“ pro drobné exoty není pro zvířata konečnou stanicí. Městská policie o nálezech informuje na svém webu a pokud se majitel odhodlá přijít a prokáže vztah ke zvířeti, vrátí se mu. Podobně funguje i rudolický útulek pro větší zvířata, který také provozuje městská policie. Například v tomto týdnu strážníci do útulku přivezli odchycenou vakoveverku, jejíž majitel si ji druhý den vyzvedl.

V útulku ale nejsou na plazy či pavouky vybaveni, a proto se tato zvířata vozí rovnou na stanici k Romanu Tučkovi. Ten svým svěřencům poskytuje veškerou péči, kterou potřebují, včetně krmení. Tím jsou třeba cvrčci nebo myši, které si strážník chová sám, protože je to levnější.

Zdroj: Martin Vokurka

Místa ve stanice je podle něj stále dost. „Kapacita zatím stačí. Uvnitř jsou ještě různá terária, která jsou prázdná a jsou připravena na další zvířata,“ uvedl strážník.

Odchyt menších exotických uprchlíků ve městě má několik důvodů. Někteří exoti mohou být nebezpeční. Navíc se jedná o invazivní druhy, které by se mohly dál nekontrolovaně šířit a ohrozit místní ekosystém. Podstatné ale je, že někomu patří a ten někdo je postrádá, stejně jako pejskař postrádá svého zaběhlého psa. „My se snažíme těm lidem a zvířatům pomoct,“ dodal strážník.

Záchranná stanice tohoto typu je ojedinělá, protože městské policie v ČR takovou službu obvykle neposkytují. Když má Roman Tuček podezření, že nějaké zvíře je nemocné, odveze ho na vyšetření do sousedního okresu, kde je veterinář, který se zaměřuje i na exotická zvířata. Možná i proto, se exoti ke strážníkovi chovají přátelsky a hadi jsou přítulní. „Každý chovaný jedinec, když zjistí, že mu není ubližováno, se chová klidně a rád přijímá pohlazení. Je to o vzájemné důvěře,“ vysvětlil Roman Tuček.

Své chovatelské zkušenosti předává i školním výpravám, které chodí do služebny městské policie na exkurze. V tomto týdnu představil záchrannou stanici skupině školáků ze 4. ZŠ v Mostě, kteří se chystají od září vydávat školní časopis a zpráva o Romanu Tučkovi zřejmě doprovodí první vydání.

Strážník ukázal překvapeným dětem místnost s uprchlými zvířaty, vyprávěl jim svůj příběh chovatele a nechal je pomazlit s cizokrajnou užovkou červenou, která před deseti lety lezla po fasádě bloku 703 a dosud se o ni nikdo nepřihlásil. Roman Tuček dětem také ukázal, jak se hadi chytají herpetologickými kleštěmi a jak se postupuje při nálezu pavouka, například sklípkana.

K těmto ukázkám slouží bedničková sedačka s úložným prostorem, v němž má strážník rekvizity. Sedačka má ale i další funkci. Když se někteří strážníci potřebují během náročné služby uklidnit a zbavit se stresu, dají si sedačku doprostřed záchranné stanice, hledí na rybičky, želvu a hady a v tichu relaxují.