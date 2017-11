Za odevzdaný papír žáci koupili strom. Rozzáří školní prostranství barvami

Litvínov /FOTO, VIDEO/ - Studenti základní školy v Litvínově u ní zasadili ambroň.

Byl jak král, sám v celém okolí. Korunu měl, i když ne ze zlata… Slova písně litvínovské dívčí folkové skupiny Popelky, oceněné autorskou Portou, zazněla hned v úvodu slavnostního ceremoniálu. Při něm žákovský parlament ZŠ Litvínov Hamr předával vedení města čerstvě zasazený strom ambroň západní. Žáci jej zakoupili z peněz, které získali za sběr starého papíru.

A proč ambroň? „Svými červenožlutými listy prostor před naší školou doslova rozzáří. Je to strom, který přináší světlo. Dětem tento druh poradili pracovníci technických služeb,“ řekla ředitelka školy v Litvínově - Hamru Radka Jirkovská.

„Jsme rádi, že děti myslí na své město a pomáhají životnímu prostředí, což není až tak obvyklá věc,“ ocenila čin žáků litvínovská starostka Kamila Bláhová. „Je hezké, že ceremoniál mohla doplnit výstižná píseň, která před desetiletími vznikla právě v Litvínově,“ poznamenal místostarosta města Milan Šťovíček.

S nápadem pořídit a zasadit strom přišli žáci deváté třídy v loňském roce. „Stromy a jejich důležitost si někteří vůbec neuvědomují. Považují je za něco obyčejného. My chceme, aby bylo ve městě více zeleně, a to je to, co stálo u vzniku našeho nápadu. Napomůžeme tak zkrášlení města,“ řekla členka žákovského parlamentu Laura Prantová.

Zájem o životní prostředí je trvalý

Žákovský parlament ZŠ Litvínov - Hamr má 22 členů. O životní prostředí se jeho členové, ale i další žáci školy, zajímají dlouhodobě. Pomáhají při ošetřování a úklidu lesa, sázejí stromky. V minulosti děti vytvořily na zahradě školy arboretum.

„U stromu se v brzké době objeví dřevěná cedule, která bude následujícím generacím připomínat náš čin,“ prozradila členka žákovského parlamentu Kateřina Vodičková. Ceduli vyrobí žáci oboru truhlář z nedalekého učiliště.