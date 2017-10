Z ostudy bude perla. Lidé se těší na opravu Domu obuvi

Most /VIZUALIZACE/ - Jedna z nejznámějších mosteckých budov napřesrok prokoukne.

Oprava někdejšího Domu obuvi v centru města se naplno rozběhla. Budova, kterou v minulosti provázely velké problémy s bydlením, se stane nejmodernějším bytovým domem v Mostě.

Nájemníci proměnu vítají. „Zaplať pánbůh, že jsme se dočkali a že se opravuje,“ ulevilo se Jaroslavu Zikovi. „Za ta desetiletí na baráku nikdo nehnul prstem a nevrazil do něj ani korunu. Tak jsme rádi, že budeme bydlet v pěkném domě,“ dodal. Také Věru Novákovou zahájení prací těší. „Líbí se mi to moc. Bude to pěkný a moderní dům,“ svěřila se žena, která v domě žije přes 40 let.

Práce jsou rozdělené do dvou etap. „Na třetinu nákladů rekonstrukce, která bude stát přes 40 milionů korun, získalo společenství vlastníků dotaci, zbytek uhradí pomocí úvěru a vlastních úspor,“ uvedla předsedkyně výboru společenství vlastníků Eliška Nodesová.

Práce nyní probíhají na severní a západní části domu, kde se mění obvodový plášť, okna a zatepluje se střecha. V minulosti se přišlo na to, že stavba obsahuje panely s azbestem. Specializovaná firma je už zlikvidovala, takže byty budou po opravě nezávadné.

První etapa rekonstrukce skončí v prosinci. „Jediné, co se nestihne vyměnit, je topení, a to z důvodu zahájení topné sezony a časového harmonogramu prací. Na topení tedy dojde v druhé etapě,“ doplnila Nodesová.

Dělníci se do práce vrátí v březnu příštího roku, kdy dojde na výměnu obvodového pláště na jižní straně objektu, výstavbě balkonových teras, zateplení či vybudování zelené střechy. Rekonstrukce skončí v září 2018.

Někdejší Dům obuvi z roku 1976 za čtyři desetiletí výrazně zchátral. Problémy byly s topením, těsností oken, panely obsahovaly jedovatý azbest. Lidé psali protesty, na opravu však čekali až do letoška.