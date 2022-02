„Hotýlek je už stavebně dokončen, ale ještě je třeba ho dovybavit a udělat v okolí čisté terénní úpravy,“ sdělil starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt.

Nábytek je objednaný a měl by být do poloviny dubna. Vybavení kuchyně má dorazit dřív. Až bude vše kompletní, hotel se otevře. Přesný termín proto zatím není znám, ale cílem je zařízení zprovoznit během jara, aby hladce vstoupilo do letní sezony. Na nábytek se zatím čeká. Až bude vše kompletní, hotel se otevře.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Městský hotýlek pro několik desítek hostů stál přes 18 milionů korun. Nabídne celkem jedenáct pokojů s WC a koupelnou. Objekt s výtahem je bezbariérový a zahrnuje také kuchyň se skladem, sociální zázemí personálu, recepci a vytápění tepelným čerpadlem.

Malá hotelová restaurace bude zpočátku sloužit prioritně pro ubytované hosty. Pokud se však městu podaří sehnat šikovného kuchaře, což podle starosty v současné době není vůbec jednoduché, začne se vařit i pro ostatní turisty. Posezení bude také venku na kryté letní zahrádce vybudované ze zrušeného perónu. Kolem něj má za pár let vést cyklostezka z Litvínova na Jezeří, ale celé rozhlehlé nádražní prostranství, kde kdysi byly koleje, je připravené hlavně pro pořádání tradiční pouti a městské oslavy. Loni v srpnu se u zrušené železniční stanice konala poprvé a plocha byla plná lidí a stánků.

Po výstavbě cyklostezky se turisté dostanou na kolech snadněji a bezpečněji k zámku Jezeří, odkud budou sledovat postupnou proměnu krajiny – zánik uhelné šachty pod zámek a vznik nového jezera.

Vybudování městského hotelu v Horním Jiřetíně ocenili zástupci obcí a měst sdružených v neziskové organizaci Místní akční skupina Naděje (MAS), která řeší rozvoj venkova s obcemi pod 25 tisíc obyvatel. „Dávat moderní využití starým objektům, kterým by jinak hrozil zánik, mi přijde naprosto smysluplné,“ pochválil předseda správní rady MAS Naděje Petr Pillár, který měl z únorové prohlídky dokončovaného hotelu příjemný pocit.

Nádražní budova vznikla v roce 1872 jakou součást Duchcovsko-podmokelské dráhy, která vedla z Chomutova do Děčína. Po rozšíření těžby uhlí přestala západní část dráhy fungovat a stanice Horní Jiřetín se před půl stoletím stala skladištěm. Později byla v objektu hospoda, ale nakonec zanikla. Město koupilo prázdnou budovu se zbytkem zrušené dráhy.

V Horním Jiřetíně kdysi hotel byl, jmenoval se Central a hosty ubytovával do druhé světové války. Jeho budova dodnes stojí ve středu města. Jedná se o novorenesanční budovu z konce 19. století, která je dnes využívána jako městský kulturní dům s knihovnou, sálem pro společenské akce a tělocvičnou pro gymnastky.