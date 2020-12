Výjezd z Litvínova na Klíny nepovolovala nejen dopravní značka zákaz vjezdu, kterou silničáři umístili doprostřed vozovky. Na místě asistovali i policisté, kteří dohlíželi, aby do hor již auta nejezdila. Několik řidičů se totiž i přes zákaz na uzavřenou silnici vypravilo. Mnoho z nich ale cestu nezvládlo a jen zkomplikovali práci silničářům.

Do hor se řidiči nedostali ani z Horního Jiřetína, i tam silničáři vozovku nekompromisně uzavřeli. Děti z Nové Vsi v Horách a Brandova se nedostaly do školy, autobus totiž do vrchu nevyjel. Stejně tak jako pekaři. Lidé byli tenkrát bez pečiva a děti si užily volno.

Vedení obcí ale nic nenechalo náhodě, kdyby byl v horské oblasti nutný zásah lékařů a záchranná služba by se na místo nemohla dostat, pomohl by sněžný skútr nebo traktor.

Štědrá sněhová nadílka v prosinci roku 2010 zasáhla také Horní Jiřetín, Meziboří a Litvínov.