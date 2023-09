Z 250 na 800 korun. Litvínov schválil zdražení odpadu pro domácnosti

Místní poplatek za svoz odpadu v Litvínově se od 1. ledna 2024 zvýší z 250 na 800 korun na osobu za rok. Ve čtvrtek 21. září o tom rozhodlo městské zastupitelstvo. To schválilo i úlevy. Poloviční poplatek se týká dětí do 15 let věku a seniorů od 65 let. Zvýhodnění jim radnice poskytne automaticky. Všichni plátci budou moci poplatek uhradit až do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, nyní je to do 30. června. Poplatek bude možné nadále uhradit najednou či ve splátkách.

Zastupitelstvo v Litvínově. | Foto: Deník/Martin Vokurka